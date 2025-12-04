< sekcia Šport
Messi naznačil, že možno nebude hrať: Budem to brať deň po dni
Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty doviedol Argentínu na čelo tabuľky juhoamerickej kvalifikácie, ale zatiaľ nepotvrdil, či svojej krajine pomôže obhájiť titul z roku 2022.
Autor TASR
Buenos Aires 4. decembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi naznačil, že možno nebude hrať na budúcoročných MS v USA, Kanade a Mexiku. V rozhovore pre ESPN Argentina pripustil, že si zatiaľ nie je istý, aká bude jeho rola v tíme.
Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty doviedol Argentínu na čelo tabuľky juhoamerickej kvalifikácie, ale zatiaľ nepotvrdil, či svojej krajine pomôže obhájiť titul z roku 2022. „Budem to brať deň po dni. Budem úprimný, budem sa snažiť byť realistický a cítiť sa dobre. Tento rok som sa cítil dobre,“ povedal 38-ročný krídelník.
Spoločne s Portugalčanom Cristianom Ronaldom si môžu pripísať rekordnú šiestu účasť na svetovom šampionáte. O tom, akú úlohu by mohol zohrať na budúcoročných MS, údajne Messi pravidelne diskutuje s trénerom reprezentácie Lionelom Scalonim. „Vždy mi hovorí, že by ma chcel mať na akejkoľvek pozícii, ktorú mi pridelia. Máme veľmi dôveryhodný vzťah a môžeme sa rozprávať o všetkom,“ dodal podľa AP.
