Messi nechýba v argentínskej nominácii, mieri na šiesty šampionát
Argentínčania odohrajú pred štartom šampionátu prípravné duely s Hondurasom (7. júna) a s Islandom (10. júna). Na MS si v J-skupine postupne zmerajú sily s Alžírskom, Rakúskom a Jordánskom.
Autor TASR
Buenos Aires 29. mája (TASR) - Hviezdny Argentínčan Lionel Messi nechýba v reprezentačnej nominácii na futbalové MS v USA, Kanade a Mexiku. Tridsaťosemročný krídelník povedie obhajcov titulu s kapitánskou páskou.
Messi mieri na rekordný šiesty svetový šampionát, aj keď nie je jasné, či bude k dispozícii od jeho začiatku. Tento týždeň utrpel únavové zranenie zadného stehenného svalu a čakajú ho viaceré vyšetrenia. Tréner tímu Lionel Scaloni v stredu povedal, že zranenie osemnásobného držiteľa Zlatej lopty „nevyzerá až tak zle“.
Súčasťou nominácie je aj kapitán Tottenhamu Cristian Romero, ktorý sa momentálne zotavuje zo zranenia kolena. Z mladých hráčov sú na zozname 21-roční Nicolas Paz (Como) a (Racing Štrasburg). V 26-člennej nominácii je celkom 17 futbalistov, ktorí boli súčasťou tímu na víťazných MS v Katare.
V menoslove nefiguruje 18-ročný krídelník Realu Madrid Franco Mastantuono, ktorého považujú za jeden z najväčších argentínskych talentov. Chýbajú aj Emiliano Buendia z Aston Villy či útočník AS Rím Paulo Dybala, pripomenula agentúra AFP.
Nominácia Argentíny na MS 2026:
Brankári: Emiliano Martinez (Aston Villa), Geronimo Rulli (Olympique Marseille), Juan Musso (Atletico Madrid)
Obrancovia: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Otamendi (Benfica Lisabon), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Facundo Medina (Olympique Marseille), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon)
Stredopoliari: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernandez (FC Chelsea), Alexis MacAllister (FC Liverpool), Giovani Lo Celso (Betis Sevilla), Valentin Barco (Racing Štrasburg)
Útočníci: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolas Paz (Calcio Como), Thiago Almada (Atletico Madrid), Nicolas Gonzalez (Atletico Madrid), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter Miláno), Jose Manuel Lopez (Palmeiras)
