Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 25. máj 2026Meniny má Urban
< sekcia Šport

Messi nedohral duel Interu Miami, Argentína sa obáva zranenia

.
Lionel Messi v zápase MLS 24. mája 2026. Foto: TASR/AP

Po odchode z ihriska zamieril rovno do šatní.

Autor TASR
Miami 25. mája (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi nedohral nočný zápas svojho Interu Miami v MLS proti Philadelphii Union (6:4).

Messi sa v 76. minúte chytil za zadnú stranu ľavej nohy a vypýtal si striedanie. Po odchode z ihriska zamieril rovno do šatní. Tréner Interu Guillermo Hoyos po zápase povedal, že je príliš skoro na to, aby sa zistilo, či je Messi zranený, a naznačil, že striedanie Argentínčana bolo preventívne kvôli podmienkam na rozmočenom ihrisku.

„Pokiaľ viem, ešte nemáme lekársku správu, ale čoskoro ju budeme mať. Al bol skutočne unavený, podmienky boli náročné a v prípade pochybností je štandardné neriskovať,“ citovala Hoyosa agentúra AFP.

Akékoľvek vážnejšie zranenie osemnásobného víťaza Zlatej lopty by zasadilo ranu nádejám Argentíny na obhajobu titulu na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku. Juhoamerická krajina odohrá prvý zápas 16. júna proti Alžírsku v Kansas City.

Argentína ešte nezverejnila nomináciu, no očakáva sa, že Messi v nej nebude chýbať. Tím odohrá pred štartom šampionátu prípravné duely 6. júna s Hondurasom a 9. júna s Islandom.
.

Neprehliadnite

ONLINE MS 2026: Šiesty zápas SR: Slovensko - Kanada

OTESTUJTE SA: Len skutoční filmoví fanúšikovia spoznajú tieto hlášky

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave

VIDEO: Slováci podľahli Kanade 1:5, stále živia šancu na štvrťfinále