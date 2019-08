Messi nenastúpi v 1. kole španielskej ligy v Bilbau

Nechce si zhoršiť zranenie lýtka, ktoré si privodil na tréningu minulý týždeň.

Barcelona 15. augusta (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi nenastúpi v drese FC Barcelona na úvodný duel nového ročníka španielskej La Ligy. Nechce si zhoršiť zranenie lýtka, ktoré si privodil na tréningu minulý týždeň. Obhajca titulu nastúpi už v piatok na trávniku Bilbaa.



Messi vynechal záverečné prípravné stretnutia proti Neapolu. "Neriskujeme so žiadnym hráčom, o to viac s Leom. Jeho rekonvalescencia prebieha dobre, ale ešte chvíľu počkáme," povedal na štvrtkovej predsezónnej tlačovej konferencii tréner Ernesto Valverde podľa agentúry AFP.



Kouč sa nevyhol ani otázke o možnom návrate Brazílčana Neymara a odchode niektorých hráčov do Paríža St. Germain: "Veľa vám o tom nepoviem, nie som v centre tohto diania. Do 31. augusta sa môže stať všeličo. Dúfam, že Nelson Semedo s nami zostane, ale závisí to aj od jeho výkonu."