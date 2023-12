Messi nevylúčil MS 2026. Bude zložité sa tam predstaviť, hovorí

Buenos Aires 2. decembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi nevylúčil možnosť, že sa predstaví na majstrovstvách sveta v roku 2026. Kapitán úradujúcich svetových šampiónov však pripustil, že čas hrá v jeho neprospech.



Messi pred turnajom v Katare avizoval, že to budú jeho posledné MS. Tridsaťšesťročný hráč Interu Miami si však naďalej udržuje vysokú úroveň a tento rok po ôsmykrát triumfoval v ankete Zlatá lopta. "O šampionáte nepremýšľam a ani nehovorím, že tam na sto percent nebudem. Všeličo sa môže stať. V mojom veku by bolo normálne sa tam nepredstaviť," povedal Messi v rozhovore pre argentínsky Star+.



Kapitán Argentínčanov sa aktuálne sústredí na turnaj Copa America, ktorý sa bude konať v júni v USA. "Možno sa nám bude dariť a všetko bude fungovať aj ďalej až do MS. Možno nie. Reálne, bude to pre mňa zložité sa tam predstaviť. Uvedomujem si, že hrám už menej kvalitnú súťaž. Všetko to však bude o osobných pocitoch. Ak budem cítiť, že stále môžem mužstvu pomôcť, tak tam budem. Teraz sa snažím dostať sa na Copa America, ostatné ukáže čas," skonštatoval Messi.