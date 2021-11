Messi o konci kariéry nepremýšľa, chce však žiť v Barcelone

Barcelona 1. novembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi nepremýšľa o konci kariéry po budúcoročných majstrovstvách sveta. Hráč Paríža St. Germain však plánuje žiť opäť v katalánskej metropole a rád by pracoval ako športový riaditeľ FC Barcelona.



"O konci kariéry úprimne nerozmýšľam. Po tom všetkom, čo sa mi prihodilo, žijem zo dňa na deň. Vôbec neviem, čo sa stane na MS v Katare, alebo po nich. To sa ukáže, až keď tie dni prídu," povedal v rozhovore pre katalánsky denník Sport Messi, ktorému v čase svetového šampionátu bude 35 rokov.



Argentínčan má isto iba v tom, že po skončení kariéry bude žiť v katalánskej metropole. "Vrátime sa. Chce to moja manželka i ja. Netuším, či to bude ihneď po tom, ako vyprší moja zmluva s Parížom St. Germain. Neviem ani, či budem pracovať opäť v FC Barcelona, alebo si nájdem iné uplatnenie. Ak by sa však objavila možnosť, chcel by som klubu pomôcť. Rád by som sa niekedy stal športovým riaditeľom FC," priznal Messi.



Dlhoročný líder katalánskeho veľkoklubu však zároveň vyvrátil októbrové slová prezidenta Joana Laportu, ktorý vyhlásil, že dúfa, že Messi zmení svoj názor a zostane v tíme i zadarmo. "Nikdy ma nežiadali zotrvať v tíme zadarmo. Chceli, aby som okresal plat o 50 percent a ja som s tým súhlasil. Urobil som všetko pre to, aby som zostal v mužstve. Túžili sme klubu pomôcť. Moja rodina i ja sme chceli v meste zotrvať," prezradil Messi.