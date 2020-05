Messi o koronakríze: Futbal už nebude nikdy ako predtým

Barcelona 31. mája (TASR) - Lionel Messi si myslí, že po pandémii koronavírusu už futbal nebude nikdy taký, ako bol predtým. Podľa útočníka FC Barcelona sa tento šport navždy zmení.



"Myslím si, že kríza priniesla množstvo negatívnych vecí, no nič nie je horšie ako stratiť ľudí, ktorých milujete. Čo sa týka futbalu, ten - rovnako ako život vo všeobecnosti - už nebude nikdy rovnaký ako predtým," uviedol Messi v rozhovore pre týždenník El Pais Semanal.



Podľa argentínskeho reprezentanta bude návrat k tréningu a súťažnému dianiu "jednou komickou situáciou". "Ťažko sa bude zvykať na nové skutočnosti," poznamenal Messi.



Jeho Barcelona v čase prerušenia španielskej La Ligy viedla tabuľku s dvojbodovým náskokom pred Realom Madrid, stále je aj v hre o titul v Lige majstrov. Po obnovení súťaží budú "blaugranas" útočiť na obe trofeje. "Naše ambície zostávajú nezmenené - chceme vyhrať všetko, čo sa dá. Myslím si, že máme kvality na to, aby sme to dokázali. Budeme pripravení."