< sekcia Šport
Messi odchádzal z finále v slzách, odpoveď pre Španielov nenašiel
Španielsko je druhýkrát na vrchole futbalového sveta a na titul premenilo svoje obe účasti vo finále.
Autor TASR
New York 20. júla (TASR) - Odpoveď na výkon Španielov na tohtoročných majstrovstvách sveta vo futbale nenašiel v nedeľu ani hviezdny Lionel Messi. Jeho Argentína prehrala v nedeľnom finále so Španielskom 0:1 po predĺžení. Keď sa všetko skončilo, Španieli odchádzali s trofejou, Messi v slzách.
Španielsko je druhýkrát na vrchole futbalového sveta a na titul premenilo svoje obe účasti vo finále. Premiérový titul získalo na MS 2010. Prvý gól Ferrana Torresa na tohtoročnom šampionáte priniesol jeho krajine v nedeľnom finále víťazstvo 1:0 nad zosadeným obhajcom. „Bol to gól 47 miliónov ľudí,“ povedal Torres s odkazom na počet obyvateľov Španielska.
Gól padol v čase, keď Argentína hrala s desiatimi hráčmi. Enzo Fernandez bol v závere riadneho hracieho času vylúčený po tvrdom zákroku. Emócie vzplanuli už vtedy a opäť aj po záverečnom hvizde, keď sa argentínsky tréner Lionel Scaloni a hráči oboch tímov postrkovali.
Španielsko pripravilo Messiho o druhý titul za sebou v zápase, o ktorom naznačil, že bol jeho posledným na majstrovstvách sveta. Torres, ktorý nastúpil ako striedajúci hráč v druhom polčase, sa v šestnástke dostal k odrazenej lopte a ľavačkou ju v 106. minúte napálil tesne pod brvno odkrytej bránky. Potom sa ešte raz presadila nepriestupná španielska obrana, ktorá dominovala proti súperom počas celého turnaja. Španielsko inkasovalo v ôsmich zápasoch iba jeden gól a vytvorilo rekord v najnižšom počte inkasovaných zásahov majstra sveta.
„Úprimne, cítim hrdosť,“ povedal podľa agentúry AP španielsky tréner Luis de la Fuente, ktorý sa vo veku 65 rokov stal najstarším koučom s titulom majstra sveta. „Bolo pre mňa cťou sprevádzať hráčov na tejto ceste,“ dodal kormidelník. V kombinácii s titulom španielskych žien z roku 2023 tento triumf znamená, že Španielsko sa stalo prvou krajinou, ktorá má úradujúcich majstrov sveta v oboch kategóriách.
Španielsko je druhýkrát na vrchole futbalového sveta a na titul premenilo svoje obe účasti vo finále. Premiérový titul získalo na MS 2010. Prvý gól Ferrana Torresa na tohtoročnom šampionáte priniesol jeho krajine v nedeľnom finále víťazstvo 1:0 nad zosadeným obhajcom. „Bol to gól 47 miliónov ľudí,“ povedal Torres s odkazom na počet obyvateľov Španielska.
Gól padol v čase, keď Argentína hrala s desiatimi hráčmi. Enzo Fernandez bol v závere riadneho hracieho času vylúčený po tvrdom zákroku. Emócie vzplanuli už vtedy a opäť aj po záverečnom hvizde, keď sa argentínsky tréner Lionel Scaloni a hráči oboch tímov postrkovali.
Španielsko pripravilo Messiho o druhý titul za sebou v zápase, o ktorom naznačil, že bol jeho posledným na majstrovstvách sveta. Torres, ktorý nastúpil ako striedajúci hráč v druhom polčase, sa v šestnástke dostal k odrazenej lopte a ľavačkou ju v 106. minúte napálil tesne pod brvno odkrytej bránky. Potom sa ešte raz presadila nepriestupná španielska obrana, ktorá dominovala proti súperom počas celého turnaja. Španielsko inkasovalo v ôsmich zápasoch iba jeden gól a vytvorilo rekord v najnižšom počte inkasovaných zásahov majstra sveta.
„Úprimne, cítim hrdosť,“ povedal podľa agentúry AP španielsky tréner Luis de la Fuente, ktorý sa vo veku 65 rokov stal najstarším koučom s titulom majstra sveta. „Bolo pre mňa cťou sprevádzať hráčov na tejto ceste,“ dodal kormidelník. V kombinácii s titulom španielskych žien z roku 2023 tento triumf znamená, že Španielsko sa stalo prvou krajinou, ktorá má úradujúcich majstrov sveta v oboch kategóriách.