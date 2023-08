Messi okorenil debut v lige gólom, Inter zdolal New York 2:0

New York 27. augusta (TASR) - Lionel Messi má za sebou úspešný debut v MLS. Jeho tím Inter Miami triumfoval na pôde New Yorku Red Bulls 2:0, argentínsky futbalista strelil v 89. minúte druhý gól zápasu. Na ihrisko sa dostal v 60. minúte ako striedajúci hráč.



Tridsaťšesťročný útočník nefiguroval v základnej zostave svojho tímu, fanúšikovia veľkú časť prvého polčasu hlasno skandovali: "Chceme Messiho!" Na ihrisko sa dostal po prestávke, v Inter viedol v tom čase 1:0 zásluhou gólu Diega Gomeza. Minútu pred koncom si Messi v šestnástke vymenil loptu s Benjaminom Cremaschim a po peknej akcii uzavrel skóre duelu. Víťazná séria Miami sa od Messiho príchodu predĺžila na deväť zápasov. Argentínčan strelil v týchto stretnutiach 11 gólov a pridal 4 asistencie.



Zápas sledovalo vyše 26-tisíc divákov, medzi nimi bolo aj desiatky celebrít vrátane Matta Damona, Fata Joea, DMC a mnohých špičkových tenistov, ktorí sa predstavia na US Open, vrátane Novaka Djokoviča. Duel vysielali naživo aj na obrovskej obrazovke na Times Square.