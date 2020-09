Messi opäť chýbal na tréningu, údajne musí najskôr absolvovať test

Barcelona 5. septembra (TASR) – Argentínsky futbalista Lionel Messi v piatok súhlasil so zotrvaním v FC Barcelona, no na sobotňajšom tréningu opäť chýbal. Podľa španielskych médií je za tým fakt, že stále neabsolvoval povinný test na koronavírus.



Až po jeho absolvovaní sa bude môcť pripojiť k tímu, ktorý čaká 12. septembra prvý prípravný zápas pod vedením nového trénera Ronalda Koemana proti treťoligovému Gimnastic Tarragona.



Messiho zotrvanie v metropole Katalánska minimálne do konca súčasného kontraktu, ktorý vyprší 30. júna budúceho roka, je výsledkom rokovaní jeho otca a agenta Jorgeho Messiho s vedením klubu. Tie prebiehali od stredy.



Argernínsky reprezentant trval na odchode z Barcelony, nezúčastnil sa na úvodných tréningoch pred novou sezónou a bojkotoval aj lekársku prehliadku. Predmetom sporu mali byť dohady o jeho zmluve. Kým klub trval na jej platnosti do budúceho leta a výkupnej klauzule 700 miliónov eur, Messi tvrdil, že vďaka opcii môže odísť zadarmo. Podľa Barcelony si ju však mal uplatniť do 10. júna. Messi sa pre hroziaci súdny spor s jeho "osudovým" klubom napokon rozhodol ustúpiť, pripomenula agentúra AFP.