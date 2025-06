Messi opäť kraľoval, proti Columbusu dal dva góly a mal tri asistencie

Fort Lauderdale 1. júna (TASR) - Futbalistom Interu Miami sa v máji výsledkovo nedarilo v Major League Soccer (MLS), ale na prelome mesiacov ukázali svoju silu. Na výhre 5:1 proti Columbus Crew mal výrazný podiel Argentínčan Lionel Messi, víťazný duel zakončil s dvoma gólmi a troma asistenciami.



Pred niekoľkými dňami ťahalo jeho mužstvo štvorzápasovú šnúru bez víťazstva, teraz v krátkom čase opäť predviedlo Miami svoj útočný potenciál. V generálke na majstrovstvá sveta klubov si Messi opätovne podmanil dianie na trávniku. „Samozrejme, že je to najlepší hráč histórie. Zároveň chápeme, že keď sa mu nedarí, tak je to z dôvodu, že niektorí z nás zlyhávame. Taká je realita. V každom zápase vidíme to isté, snažíme sa mu pomôcť. Takáto výhra nám dáva sebavedomie,“ povedal otvorene pre oficiálnu stránku súťaže tréner Interu Javier Mascherano.



Messi má z posledných troch ligových duelov bilanciu piatich gólov a štyroch asistencií, svojou produkciou proti Columbusu sa zároveň zapísal do histórie MLS. Po Diegovi Rossim sa stal len druhým hráčom, ktorému sa dvakrát v základnej časti podarilo podieľať na piatich presných zásahoch svojho tímu. Tridsaťsedemročný Argentínčan má aktuálne na konte už 10 gólov, v tejto štatistike je tretím najlepším v lige.



Teraz čakajú hviezdu Interu Miami reprezentačné povinnosti, v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta nastúpi Argentína proti Čile a Kolumbii. Následne sú už na programe MS klubov, prvým súperom klubu z Floridy bude egyptské Al Ahly. „Našim cieľom je vyhrať prvý zápas, vždy sa koncentrujeme len na najbližšie stretnutie. Úprimne, čaká nás však iný level,“ dodal Mascherano.