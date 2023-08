Messi opäť skóroval za Inter Miami, pomohol k postupu do finále

Chester 16. augusta (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi pomohol v noci na stredu gólom k postupu Interu Miami do finále Leagues Cup-u. V semifinálovom stretnutí zvíťazil jeho tím v Chesteri nad Philadelphiou Union 4:1, pričom 36-ročný útočník upravil v 20. minúte na priebežných 2:0. Informovala o tom agentúra AP.



Messi skóroval z 30 metrov, keď trafil presne k pravej žrdi. Od príchodu do USA sa mu strelecky darí, za Inter dal už deviaty gól v šiestom zápase. Všetkých šesť duelov bolo navyše víťazných. Okrem neho sa v prvom polčase presadili Josef Martinez a Jordi Alba. V druhom najprv znížil Alejandro Bedoya, no David Ruiz spečatil triumf gólom na 4:1.



Kapitán úradujúcich majstrov sveta odohral celý duel, rovnako ako Sergio Busquets, s ktorým pôsobil v Barcelone. Miami sa vo finále Leagues Cup-u stretne v noci na nedeľu s Nashvillom SC, ktorý vyradil mexický tím CF Monterrey (2:0).