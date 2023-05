Messi opäť trénoval s PSG, mal by byť k dispozícii proti Ajacciu

Paríž 8. mája (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi začal v pondelok opäť trénovať s tímom. Paríž Saint-Germain tak zrejme zrušil časť trestu pre hviezdneho útočníka, ktorý minulý víkend odcestoval do Saudskej Arábie bez povolenia klubu.



PSG oficiálne neoznámil skrátenie Messiho 14-dňovej suspendácie, no v pondelok zverejnil na svojej oficiálnej webstránke fotografiu Argentínčana na tréningu. Podľa informácií agentúry AP bude k dispozícii aj v sobotňajšom ligovom stretnutí proti Ajacciu.



Úradujúci majstri vedú štyri kolá pred koncom Ligue 1 o šesť bodov pred Racingom Lens a sú tak na najlepšej ceste obhájiť titul. Minulú nedeľu však zaváhali proti Lorientu (1:3). Práve po tomto stretnutí podnikol Messi cestu, ktorá bola súčasť jeho kontraktu vyslanca pre cestovný ruch v arabskej krajine a nemohol ju tak zrušiť. Vynechal víťazný duel na pôde Troyes (3:1) a pôvodne sa mal vrátiť až 21. mája, keď PSG zavíta na trávnik Auxerre.



Sedemnásobný víťaz Zlatej lopty prišiel do Paríža v roku 2021 z Barcelony a v 71 zápasoch strelil 31 gólov a pridal 34 asistencií. Jeho dvojročný kontrakt vyprší v lete a viceprezident Barcelony Rafael Yuste v marci vyhlásil, že rokujú o jeho možnom návrate na Camp Nou. Medializované boli aj informácie o prípadnom odchode do amerického Interu Miami alebo práve do Saudskej Arábie.