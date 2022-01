Messi opomenul pri hlasovaní Lewandowského, Poliak: Je to jeho názor

Mníchov 18. januára (TASR) - Poľského futbalistu Roberta Lewandowského vôbec nerozrušil fakt, že jeho argentínsky súper Lionel Messi za neho nehlasoval v ankete FIFA The Best 2021. Tridsaťtriročný útočník Bayernu Mníchov v pondelok obhájil prvenstvo v ankete, keď zdolal ďalších finalistov - Messiho z Paríža St. Germain aj Egypťana Mohameda Salaha z FC Liverpool.



Messi mal ako kapitán Argentíny možnosť hlasovať v ankete a vybral si spoluhráčov z PSG Neymara, Kyliana Mbappeho a Karima Benzemu z Realu Madrid. "Lewa" ako kapitán Poľska dal Messiho na druhé miesto za Jorginha z Chelsea Londýn a pred Cristiana Ronalda z Manchestru United.



"To je otázka na neho. Ja som určite neurobil nič, aby bol na mňa nahnevaný, okrem športovej stránky. V súkromí dúfam, že je všetko tiež v poriadku. Bolo to jeho rozhodnutie, ja to rešpektujem. nemám k tomu čo povedať a už vôbec nemám byť prečo nahnevaný," citovala Poliaka agentúra DPA.



Kapitán slovenskej reprezentácie Marek Hamšík dal na prvé miesto Lewandowského, na druhé Messiho a na tretie Jorginha. Tréner národného tímu Štefan Tarkovič hlasoval takmer rovnako ako Hamšík, len namiesto Messiho vybral Belgičana Kevina De Bruyneho z Manchestru City. Za slovenské médiá hlasoval Michal Zeman (Pravda), ktorý zvolil trio Lewandowski, Messi, Benzema.