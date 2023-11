Messi oslávil zisk Zlatej lopty s fanúšikmi Miami

Fort Lauderdale 11. novembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi oslávil s fanúšikmi Interu Miami zisk Zlatej lopty počas piatkového prípravného zápasu proti New York City. Jeho tím síce podľahol súperovi 1:2, no večer na domovskom Drive Pink Stadium sa aj tak niesol v znamení osláv.



Tridsaťšesťročný útočník získal 30. októbra už ôsmu Zlatú loptu magazínu France Football, čím vylepšil svoj vlastný rekord. Do USA prišiel v lete a tím priviedol k prvej trofeji vôbec. K zisku Ligového pohára prispel desiatimi gólmi v siedmich zápasoch. "Ďakujem, že ste tu, za túto nádhernú poctu. Je krásne, o čo sa s vami môžem podeliť. Som tu krátko, ale zdá sa mi, že je to dlhšie. Chcem sa poďakovať všetkým ľuďom v Miami, nielen tým, ktorí sú tu, ale celkovo v meste, za zaobchádzanie, ktoré sa mne a mojej rodine počas tohto obdobia dostalo. Všetci mi prejavili veľkú náklonnosť a vďaka nim sa tu cítim ako doma," uviedol Messi v príhovore.



Sezóna sa pre Miami v zámorskej MLS skončila minulý mesiac, tím obsadil predposledné miesto v tabuľke Východnej konferencie. Argentínčan chce v budúcej sezóne stavať na zisku pohára. "Nepochybujem o tom, že si to užijeme. Taktiež nemám žiadne pochybnosti o tom, že budúci rok bude oveľa lepší," citovala Messiho agentúra AP. Dátum začiatku nového ročníka MLS zatiaľ nie je známy, pravdepodobne bude na prelome februára a marca.