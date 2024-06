Messi oznámil, že Inter Miami bude jeho posledný klub v kariére

Miami 12. júna (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi sa vyjadril, že americký klub Inter Miami bude jeho posledným pôsobiskom v hráčskej kariére. Tridsaťsedemročný útočník a rekordný osemnásobný držiteľ Zlatej lopty má s účastníkom zámorskej MLS platnú zmluvu do konca roka 2025.



Messi tiež uviedol, že zatiaľ nad koncom kariéry neuvažuje. "Áno, od dnešného dňa si myslím, že to bude môj posledný klub v kariére, no zatiaľ nie som pripravený opustiť futbal," uviedol Messi v rozhovore pre ESPN.



Bývalý hráč FC Barcelona či Paríža Saint-Germain výrazne zviditeľnil MLS. Okrem neho v Interi pôsobia aj jeho dlhoroční spoluhráči z Katalánska - Luis Suarez, Jordi Alba či Sergio Busquets. "Bol to ťažký krok opustiť Európu a prísť sem. To, že som sa stal majstrom sveta mi tiež veľmi pomohlo vidieť veci inak," povedal Messi, ktorý v drese lídra Východnej konferencie MLS zaznamenal v 12 dueloch 12 gólov a pridal 14 asistencií. V súčasnosti uvažuje aj o tom, že by si zahral na MS v roku 2026, ktoré organizuje práve USA spolu s Mexikom a Kanadou. "Albicelestes" budú na turnaji obhajovať titul z Kataru. "Celý život hrám futbal, milujem loptu. Užívam si tréningy a zápasy. Trochu sa bojím, že to všetko raz skončí. Mám šťastie, že mám po svojom boku kolegov a priateľov. Je ich veľa a užívam si malé detaily, o ktorých viem, že mi budú chýbať, keď už nebudem hrať," dodal Messi.