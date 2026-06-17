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Messi po premiérovom hetriku vyrovnal rekord Kloseho: Je to bonus
Obaja vsietili na MS 16 gólov.
Autor TASR
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Kansas City 17. júna (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi si po úvodnom vystúpení na MS 2026 upevnil status legendy. Prvým šampionátovým hetrikom zariadil víťazstvo obhajcov titulu nad Alžírskom 3:0 a vyrovnal rekordný zápis Nemca Miroslava Kloseho. Obaja vsietili na MS 16 gólov.
„Keď som bol dieťa, ani sa mi nesnívalo o tom, že budem hrať na šiestich svetových šampionátoch. Každý jeden je pre mňa obrovským zážitkom. Teraz sa mi na MS prvýkrát podarilo zaznamenať hetrik a vyrovnať historický zápis Kloseho, čo je bonus. Dosiahol som toho vo futbale už veľmi veľa a užívam si to. Milujem hrať za Argentínu," vyznal sa Messi pre akreditované médiá.
Útočník Interu Miami otvoril v jubilejnom 200. zápase za Argentínu skóre v 17. minúte. Po hodine hry zvýšil na 2:0 a v 76. minúte zavŕšil hetrik. „Slovami sa ani nedá opísať, čo pre nás znamená Leo. Už 20 rokov baví futbalových fanúšikov na celom svete a na trávniku predvádza neuveriteľné veci. Je veľkou inšpiráciou pre každého, kto ho sleduje," zdôraznil tréner Argentíny Lionel Scaloni.
Superlatívami na adresu Messiho nešetril ani jeho spoluhráč z národného tímu Alexis Mac Allister. „Ak si niekto pred začiatkom turnaja myslel, že Argentíne hrá lepšie, keď Leo nie je v základnej jedenástke, veľmi sa mýlil. Dnes dal všetkým jasnú odpoveď, že je najdôležitejší hráč Argentíny. Snažíme sa v tíme urobiť všetko pre to, aby sa na trávniku cítil čo najkomfortnejšie."
Messi debutoval na Mundiale ako 18-ročný na MS 2006 v Nemecku v dueli proti Srbsku a Čiernej Hore (2:0), v ktorom sa zapísal do streleckej listiny ako najmladší Argentínčan v histórii. V zápase s Alžírskom sa stal vo veku 38 rokov a 357 dní najstarším autorom hetriku na svetových šampionátoch. Messi prekonal rekord Portugalčana Cristiana Ronalda z roku 2018 (33 rokov, 160 dní). V tabuľke kanonierov sa môže osamostatniť od Kloseho už po zápase s Rakúskom, ktorý je na programe v pondelok 22. júna od 19.00 SELČ v Arlingtone.
„Keď som bol dieťa, ani sa mi nesnívalo o tom, že budem hrať na šiestich svetových šampionátoch. Každý jeden je pre mňa obrovským zážitkom. Teraz sa mi na MS prvýkrát podarilo zaznamenať hetrik a vyrovnať historický zápis Kloseho, čo je bonus. Dosiahol som toho vo futbale už veľmi veľa a užívam si to. Milujem hrať za Argentínu," vyznal sa Messi pre akreditované médiá.
Útočník Interu Miami otvoril v jubilejnom 200. zápase za Argentínu skóre v 17. minúte. Po hodine hry zvýšil na 2:0 a v 76. minúte zavŕšil hetrik. „Slovami sa ani nedá opísať, čo pre nás znamená Leo. Už 20 rokov baví futbalových fanúšikov na celom svete a na trávniku predvádza neuveriteľné veci. Je veľkou inšpiráciou pre každého, kto ho sleduje," zdôraznil tréner Argentíny Lionel Scaloni.
Superlatívami na adresu Messiho nešetril ani jeho spoluhráč z národného tímu Alexis Mac Allister. „Ak si niekto pred začiatkom turnaja myslel, že Argentíne hrá lepšie, keď Leo nie je v základnej jedenástke, veľmi sa mýlil. Dnes dal všetkým jasnú odpoveď, že je najdôležitejší hráč Argentíny. Snažíme sa v tíme urobiť všetko pre to, aby sa na trávniku cítil čo najkomfortnejšie."
Messi debutoval na Mundiale ako 18-ročný na MS 2006 v Nemecku v dueli proti Srbsku a Čiernej Hore (2:0), v ktorom sa zapísal do streleckej listiny ako najmladší Argentínčan v histórii. V zápase s Alžírskom sa stal vo veku 38 rokov a 357 dní najstarším autorom hetriku na svetových šampionátoch. Messi prekonal rekord Portugalčana Cristiana Ronalda z roku 2018 (33 rokov, 160 dní). V tabuľke kanonierov sa môže osamostatniť od Kloseho už po zápase s Rakúskom, ktorý je na programe v pondelok 22. júna od 19.00 SELČ v Arlingtone.