Štvrtok 28. august 2025
Messi pomohol Miami dvoma gólmi a k postupu do finále pohára

Na snímke vľavo Lionel Messi. Foto: TASR/AP

Messi sa vrátil do hry po druhýkrát v uplynulých dvoch týždňoch po tom, čo sa mu nedarilo zotaviť sa zo zranenia hamstringu.

Autor TASR
Fort Lauderdale 28. augusta (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi pomohol dvoma gólmi Interu Miami k víťazstvu nad Orlandom City 3:1 a k postupu do finále Ligového pohára. V ňom sa stretne so Seattlom Sounders. Tím slovenského útočníka Alberta Rusnáka zdolal v semifinále LA Galaxy 2:0.

