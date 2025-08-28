< sekcia Šport
Messi pomohol Miami dvoma gólmi a k postupu do finále pohára
Messi sa vrátil do hry po druhýkrát v uplynulých dvoch týždňoch po tom, čo sa mu nedarilo zotaviť sa zo zranenia hamstringu.
Autor TASR
Fort Lauderdale 28. augusta (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi pomohol dvoma gólmi Interu Miami k víťazstvu nad Orlandom City 3:1 a k postupu do finále Ligového pohára. V ňom sa stretne so Seattlom Sounders. Tím slovenského útočníka Alberta Rusnáka zdolal v semifinále LA Galaxy 2:0.
