Messi posunul Miami do štvrťfinále, tam sa stretne s Gidiho Cincinnati
Autor TASR
Miami 9. novembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi dvoma gólmi prispel k postupu Interu Miami do štvrťfinále play off zámorskej MLS. Tím z Floridy zvíťazil v treťom stretnutí proti Nashvillu hladko 4:0 a v sérii uspel 2:1 na zápasy. V ďalšom kole sa stretne so Cincinnati, v ktorom pôsobí slovenský mládežnícky reprezentant Samuel Gidi.
Messi potvrdil skvelú formu a svoj výkon korunoval aj dvoma asistenciami. Tridsaťosemročný útočník vypracoval v 73. aj v 76. minúte góly svojmu krajanovi Tadeovi Allendemu. „Leo bol prvý, kto nás viedol pod veľkým tlakom. Vidieť ho takto tlačiť na súpera vo veku 38 rokov je šialené. Všetci vieme, aký je s loptou, ale to, čo predviedol v tomto zápase bez nej, bolo impozantné,“ uviedol hlavný tréner Miami Javier Mascherano na adresu osemnásobného držiteľa Zlatej lopty. Inter sa vyhol tretiemu vypadnutiu za uplynulé štyri roky hneď v prvom kole vyraďovacej fázy.
Štvrťfinále medzi Miami a Cincinnati je na programe 22. novembra o 22.00 SEČ na pôde Interu. Hrať sa bude na jeden duel, víťaz postúpi do konferenčného finále.
