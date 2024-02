Messi potvrdil, že v Hongkongu nehral pre zranenie

Hongkong 20. februára (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi poprel špekulácie a potvrdil, že jeho neúčasť v nedávnom zápase v Hongkongu bola pre zdravotné problémy a nie z politických dôvodov. Útočník Interu Miami zostal iba na lavičke Interu Miami v prípravnom stretnutí proti Hongkongu. Reakciou boli rozhorčené prejavy tisícok fanúšikov, ktorí prišli na duel zvedaví najmä na výkon kapitána majstrov sveta.



V pondelok sa na čínskej sociálnej sieti Weibo objavilo video, v ktorom Messi poprel akékoľvek iné než zdravotné dôvody jeho neúčasti. "Každý vie, že vždy chcem hrať a chcem byť v každom zápase," uviedol Messi, ktorý vo videu hovoril aj o "veľmi peknom a blízkom vzťahu s Čínou". Ako dôvod svojej absencie uviedol svalové problémy a poznamenal, že ak by za jeho neúčasťou bolo niečo iné, tak by do Hongkongu vôbec necestoval.



Osemnásobný víťaz Zlatej lopty má v Číne obrovské množstvo fanúšikov, tisícky z nich prišli 4. februára na prípravný duel Interu proti výberu Hongkongu iba kvôli nemu. Na duel zavítalo takmer 40-tisíc divákov, ktorí zaplatili za vstupenku v prepočte približne 125 eur. Po tom, ako Messi zostal iba na lavičke, žiadalo publikum vrátiť peniaze. Diváci vypískali Messiho i spolumajiteľa tímu Davida Beckhama. "Chceme sa k celej záležitosti postaviť seriózne a utlmiť vášne. Oznamujeme všetkým fanúšikom, ktorí si zakúpili vstupenky cez oficiálne portály, že dostanú späť polovicu zo zaplatenej sumy," uviedol organizátor zápasu spoločnosť Tatler Asia.



Niektorí predstavitelia Číny, najmä nacionalistickí politici, vnímali Messiho absenciu ako politickú urážku a pripomenuli, že Messi bol o niekoľko dní už "zázračne zdravý" a nastúpil na 30 minút v ďalšom prípravnom zápase v Japonsku.