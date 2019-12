Messi rekordným 35. hetrikom oslávil zisk Zlatej lopty

Barcelona 8. decembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi oslávil minulotýždňový zisk rekordnej šiestej Zlatej lopty ako sa patrí. V sobotnom ligovom zápase režíroval domáci triumf Barcelony nad Mallorcou 5:2. Tridsaťdvaročný útočník strelil 35. hetrik v najvyššej španielskej súťaži a osamostatnil sa na čele historickej štatistiky pred svojím rivalom Cristianom Ronaldom. Okrem neho sa na triumfe podieľali aj jeho kolegovia z útoku Antoine Griezmann a Luis Suarez.



Messi rozbehol svoj "gólostroj" v 17. minúte, keď ideálne trafil spoza šestnástky. V závere prvého polčasu pridal druhý zásah a v 83. minúte stanovil konečný výsledok. "Myslím si, že to bola dôstojná oslava zisku Zlatej lopty," skonštatoval po zápase tréner Barcelony Ernesto Valverde. Tešiť ho môže aj forma jeho hviezdneho ofenzívneho tria. Po rozpačitom úvode, keď ich trápili zranenia sa dostávajú do rytmu. Spoločne sa postarali už o 25 zo 41 ligových gólov "blaugranas".



Okrem ďalšieho famózneho výkonu Messiho v sobotu zaujal gól Suareza na 4:1. Uruguajčanovi poslal prihrávku do šestnástky Frenkie de Jong a útočník pätičkou z uhla obstrelil brankára Manola Reinu. "Myslel som si, že chcel prihrať. Prekvapil aj mňa, bol to neobyčajný zásah," citovala Valverdeho Marca. Radosť z utešeného gólu neskrýval ani samotný autor, ktorý prezradil, že naozaj chcel ohroziť bránku súpera: "Bol to môj najkrajší gól v kariére. Bol som už vo veľkom uhle a vedel som, že pätička je jediná šanca. To však ukazuje, v akej pohode a s akým sebavedomím hráme," povedal Suarez.



Konečne sa presadila aj 120-miliónová letná posila Griezmann. Francúzsky útočník strelil gól v La Lige takmer po mesiaci, predtým skóroval na ihrisku Eibaru 19. októbra. "Musí si zvykať na novú pozíciu a pohľadať si svoje miesto na ihrisku. Gratulujem mu k zásahu, pretože viem, že nie je v jednoduchej úlohe," povedal na margo spoluhráča Suarez.



Barcelona dosiahla piate ligové víťazstvo za sebou a o skóre pred Realom Madrid vedie tabuľku s 34 bodmi. Dôležitý zápas s "bielym baletom" odohrá 18. decembra na Camp Nou. Predtým sa predstaví v San Sebastiane. "Ešte nemyslíme na El Clasico. Sústredíme sa na nadchádzajúce zápasy," dodal Valverde.