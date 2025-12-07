Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Messi režíroval triumf Miami vo finále nad Vancouverom

Majitelia klubu Inter Miami Jose Mas (vľavo), jeho brat Jorge Mas a David Beckham pózujú s trofejou MLS Cup spolu s útočníkom Lionelom Messim v sobotu 6. decembra 2025 vo Fort Lauderdale na Floride. Foto: TASR/AP

Argentínčan Lionel Messi prihral na dva góly svojho tímu a bol aj pri zrode tretieho.

Autor TASR
Miami 6. decembra (TASR) - Futbalisti Interu Miami získali titul v zámorskej Major Soccer League (MLS). Vo finále zdolali Vancouver Whitecaps 3:1.

Argentínčan Lionel Messi prihral na dva góly svojho tímu a bol aj pri zrode tretieho. Pomohol tak rozpútať divoké oslavy pred domácim publikom na štadióne Chase Stadium vo Fort Lauderdale. V drese hostí zažil svoje prvé neúspešné finále nemecký reprezentant Thomas Müller, ktorý posilnil kanadský tím v auguste.



MLS finále:

Inter Miami - Vancouver Whitecaps 3:1 (1:0)

Góly: 8. Ocampo (vlastný), 71. de Paul, 90.+6 Allende - 60. Ahmed
