Messi režíroval triumf Miami vo finále nad Vancouverom
Argentínčan Lionel Messi prihral na dva góly svojho tímu a bol aj pri zrode tretieho.
Autor TASR
Miami 6. decembra (TASR) - Futbalisti Interu Miami získali titul v zámorskej Major Soccer League (MLS). Vo finále zdolali Vancouver Whitecaps 3:1.
Argentínčan Lionel Messi prihral na dva góly svojho tímu a bol aj pri zrode tretieho. Pomohol tak rozpútať divoké oslavy pred domácim publikom na štadióne Chase Stadium vo Fort Lauderdale. V drese hostí zažil svoje prvé neúspešné finále nemecký reprezentant Thomas Müller, ktorý posilnil kanadský tím v auguste.
MLS finále:
Inter Miami - Vancouver Whitecaps 3:1 (1:0)
Góly: 8. Ocampo (vlastný), 71. de Paul, 90.+6 Allende - 60. Ahmed
