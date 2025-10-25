< sekcia Šport
Messi s dvoma gólmi, Miami vstúpilo do play off výhrou nad Nashvillom
Tridsaťosemročný útočník si pred zápasom prevzal ocenenie pre najlepšieho strelca, v základnej časti zaznamenal 29 gólov a k tomu pridal 19 asistencií.
Autor TASR
Miami 25. októbra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi opäť dal o sebe vedieť v zámorskej Major League Soccer. Po podpise nového kontraktu s Interom Miami a zisku Zlatej kopačky pre najlepšieho strelca súťaže, zaznamenal dva góly pri víťaznom vstupe do play off série s Nashvillom.
Tridsaťosemročný útočník si pred zápasom prevzal ocenenie pre najlepšieho strelca, v základnej časti zaznamenal 29 gólov a k tomu pridal 19 asistencií. Argentínčan sa následne postaral o prvý gól Miami, na druhý asistoval Allendemu a výhru 3:1 nad Nashvillom spečatil v nadstavenom čase druhého polčasu. Po tomto výkone ho vyhlásili za muža zápasu. „Vedeli sme, že play off je ťažké, preto sme ho chceli odštartovať domácou výhrou. Verím, že toto je len začiatok. Tím si viedol dobre v intenzite, koncentrácii a uchopení momentov, keď bolo potrebné útočiť alebo brániť. Ukázali sme, že ako tím rastieme, čo je najdôležitejšie. Teší ma, že predĺžil zmluvu,“ citovala agentúra AFP Messiho spoluhráča Rodriga De Paula.
Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty potvrdzuje svoj hviezdny status aj v zámorí, čo ocenil ligový komisár Don Garber: „Nikdy sme si nevedeli predstaviť, čo Leo dokáže tomuto klubu, mestu a tejto súťaži dať. Úplne zmenil trajektóriu Major League Soccer a razom si vedieme celkom dobre. To, že ho uvidíme ďalšie tri roky, je ďalším darčekom.“
