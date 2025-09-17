< sekcia Šport
Messi s gólom a asistenciou, Miami sa revanšovalo Rusnákovmu Seattlu
Inter sa posunul na piate miesto v tabuľke Východnej konferencie, Seattle figuruje na západe na štvrtej priečke.
Autor TASR
Miami 17. septembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi pomohol v zámorskej MLS gólom a asistenciou k víťazstvu Interu Miami nad Seattle Sounders 3:1. Jeho tím tak odplatil súperovi prehru spred dvoch týždňov z finále Ligového pohára (0:3). Slovenský stredopoliar Albert Rusnák nastúpil za hostí od druhého polčasu a mal prsty v jedinom góle Sounders.
Messi najprv v 12. minúte pripravil gól spoluhráčovi Jordimu Albovi a v 41. minúte si spoluprácu vymenili, španielsky obranca našiel 38-ročného útočníka v päťke a ten zvýšil na 2:0 pre domácich. Po prestávke pridal tretí zásah Interu hlavou Ian Fray. Seattle už len skorigoval prehru zásluhou Obeda Vargasa, keď si druhú asistenciu pri jeho góle pripísal striedajúci Rusnák. Interu stále chýbal uruguajský útočník Luis Suarez, ktorý si odpykáva trest za pľuvanec na funkcionára Seattlu vo finále Ligového pohára.
