Messi s hetrikom za Argentínu, Brazília zdolala Peru 4:0

10. kolo juhoamerickej kvalifikácie MS 2026:



Paraguaj - Venezuela 2:1 (0:1)



Góly: 59. a 74. Sanabria - 25. Aramburu







Uruguaj - Ekvádor 0:0







Argentína - Bolívia 6:0 (3:0)



Góly: 19., 84. a 86. Messi, 43. La. Martinez, 45.+3 Alvarez, 69. Almada







Brazília - Peru 4:0 (1:0)



Góly: 38. a 54. Raphina (oba z 11 m), 71. A. Pereira, 74. Luiz Henrique







Kolumbia - Čile 4:0 (1:0)



Góly: 34. Sanchez, 52. Diaz, 82. Duran, 90.+3 Sinisterra







tabuľka po 10. kole:



1. Argentína 10 7 1 2 19:5 22



2. Kolumbia 10 5 4 1 13:6 19



3. Uruguaj 10 4 4 2 13:6 16



4. Brazília 10 5 1 4 15:9 16



5. Ekvádor 10 4 4 2 6:4 13



6. Paraguaj 10 3 4 3 4:4 13



7. Bolívia 10 4 0 6 11:21 12



8. Venezuela 10 2 5 3 8:10 11



9. Peru 10 1 3 6 3:14 6



10. Čile 10 1 2 7 5:18 5



/pozn. - Ekvádoru odpočítali tri body/

Buenos Aires 16. októbra (TASR) - Argentínski futbalisti triumfovali v 10. kole juhoamerickej kvalifikácie MS 2026 nad Bolíviou vysoko 6:0 a potvrdili pozíciu tabuľkového lídra. V drese úradujúcich majstrov sveta sa blysol hetrikom kapitán Lionel Messi. Úloha favorita potvrdila aj Brazília, ktorá zvíťazila nad Peru 4:0 a bodovo sa dotiahla na tretí Uruguaj.Tridsaťsedemročný Messi sa na štadióne Monumental v Buenos Aires presadil už po dvadsiatich minútach, keď Lautaro Martinez získal loptu po chybe obrancu Marcela Suareza a kapitán "La Albiceleste" trafil ľavačkou presne k bližšej žrdi. Argentínčania si už do polčasu vytvorili komfortný trojgólový náskok, skórovali aj La. Martinez a Julian Alvarez. Na oboch zásahoch mal veľký podiel práve osemnásobný víťaz Zlatej lopty. Messi potvrdil svoje kvality aj v závere stretnutia. V 84. minúte si ľahko poradil s obranou súpera a prudkou strelou zaznamenal svoj druhý gól. Krátko na to skompletizoval 10. hetrik v národnom tíme, vymenil si loptu so striedajúcim Nicom Pazom a z hranice šestnástky opäť prekonal Guillerma Viscarru. Za domácich sa presadil aj Thiago Almada.uviedol Messi podľa agentúry Reuters. Za Argentínu zaznamenal 112 gólov. Viac v drese národného tímu dosiahol len Portugalčan Cristiano Ronaldo (113).Mužstvo Lionela Scaloniho odčinilo minulotýždňovú remízu s Venezuelou (1:1) a je na čele tabuľky s 22 bodmi. Druhá je s trojbodovou stratou Kolumbia, ktorá v Barranquille zdolala Čile 4:0. Domáci mali na sebe špeciálne biele retro dresy pri príležitosti stého výročia Kolumbijskej futbalovej federácie, na ktorých boli farby národnej vlajky.Brazílii vyšli októbrové zápasy podľa predstáv, najprv uspeli na pôde Čile (2:1) a tri body získali aj v stretnutí s Peru (4:0). Výrazne sa k tomu pričinil barcelonský krídelník Raphinha, ktorý na konci prvého a aj v úvode druhého polčasu premenil obe penalty. Za "kanárikov" sa presadili aj Andreas Pereira a Luiz Henrique.Paraguaj triumfoval nad Venezuelou 2:1 vďaka dvom gólom striedajúceho Antonia Sanabriu. Mužstvo Gustava Alfara bodovalo v štvrtom stretnutí v rade a vyšvihlo sa na priebežné šieste postupové miesto. Uruguaj remizoval s Ekvádorom 0:0.