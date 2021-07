Messi sa dočkal veľkej trofeje s Argentínou: Boh si to pre mňa šetril

Rio de Janeiro 11. júla (TASR) - Lionel Messi sa konečne dočkal zisku veľkej trofeje v drese Argentíny. Po šestnástich rokoch od debutu v národnom tíme zdvihol nad hlavu trofej pre víťaza juhoamerického futbalového šampionátu. V štyroch veľkých finále odchádzal z ihriska so sklonenou hlavou, piate malo pre neho sladkú príchuť - jeho tím vo finále Copa America pokoril najväčšieho rivala Brazíliu na ikonickej Maracane 1:0.



"Mám pocit, že Boh si tento moment pre mňa šetril - prišiel vo finále proti Brazílii a ešte k tomu na jej ihrisku. Už som zo seba potreboval dostať tento tŕň a konečne vyhrať niečo veľké s Argentínou. Bol som z toho doteraz smutný, ale vedel som, že sa to raz stane. Podarilo sa a je to pre mňa stále neuveriteľné. Ani neviem opísať šťastie, ktoré teraz prežívam. Ďakujem ti bože, sme šampióni!," tešil sa po finálovom triumfe 34-ročný Messi, ktorého spolu s Brazílčanom Neymarom vyhlásili za najlepších hráčov šampionátu. K triumfu na turnaji pomohol Argentíne štyrmi gólmi a piatimi asistenciami. Po záverečnom hvizde spadol na kolená, zakryl si tvár dlaňou a z očí mu tiekli slzy.



Keď si ako 18-ročný odkrútil premiéru v najcennejšom drese v auguste 2005, netušil, že si bude musieť na veľkú trofej počkať tak dlho. S Barcelonou vyhral štyrikrát Ligu majstrov, desaťkrát La Ligu, ale v národnom tíme nevedel klubové úspechy zopakovať. Messiho prekliatie v reprezentačnom drese sa začalo v roku 2007, keď Argentína prehrala vo finále Copy s Brazíliou. Na MS 2014 v krajine päťnásobných majstrov sveta podľahli Argentínčania v rozhodujúcom súboji Nemecku 0:1 po predĺžení. V roku 2015 v Santiagu prehrali s domácim Čile 1:4 po strelách zo značky bieleho bodu. Jedenástkový rozstrel sa im stal osudným aj v júli 2016 v špeciálnom vydaní turnaja k oslavám storočnice v USA, keď opäť podľahli Čiľanom. Messi vtedy v rozstrele nepremenil svoj pokus a frustrovaný oznámil koniec v reprezentácii. "Nie je to pre mňa. Skúšal som všetko, ale jednoducho to nejde," vyhlásil. Napokon sa do národného tímu, na naliehanie mnohých vrátane prezidenta krajiny, vrátil.



Šesťnásobný držiteľ Zlatej lopty mal doteraz s Argentínou v zbierke iba triumf na MS hráčov do 20 rokov v roku 2005 a olympijské zlato z Pekingu o tri roky neskôr, no triumf z turnaja s účasťou najlepších hráčov mu stále chýbal. "Toto som si želal najviac na svete. Bol to môj sen, aby sme to mohli venovať Messimu. On si to zaslúžil zo všetkých najviac," povedal bezprostredne po zisku trofeje argentínsky brankár Emiliano Martinez. Spoluhráči po stretnutí vyhadzovali Messiho do vzduchu a jasne dali najavo, pre koho celý turnaj hrali.



Messi počas tohtoročného turnaja Copa America prekonal rekordný zápis Javiera Mascherana (147) v počte reprezentačných štartov za Argentínu, teraz ich má na konte 151. Dal v nich 76 gólov a už iba o jeden tak v historickej tabuľke strelcov v medzištátnych dueloch zaostáva za brazílskou legendou Pelém. Aj vďaka nemu ukončila Argentína 28-ročné čakanie na zisk trofeje. "Keby ho Argentínčania poznali bližšie, tak ako my a jeho spoluhráči, milovali by ho ešte viac," tvrdí argentínsky kouč Lionel Scaloni, podľa ktorého mal Messi pred finále svalové problémy a ak by to nebolo finále a navyše proti Brazílii, asi by do hry ani nezasiahol. "Zaslúži si túto trofej. Je to najväčší hráč všetkých čias," vyhlásil Scaloni.