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Messi sa dostal do nominácie MLS na All Star zápas
Opora Interu Miami má v prebiehajúcej sezóne na konte 12 gólov a osem asistencií v 14 ligových stretnutiach.
Autor TASR
Charlotte 8. júla (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi je v 29-člennom zozname hráčov, ktorí budú reprezentovať americkú MLS v All Star zápase proti hviezdam mexickej Ligy MX. Duel sa uskutoční 29. júla v Charlotte.
Opora Interu Miami má v prebiehajúcej sezóne na konte 12 gólov a osem asistencií v 14 ligových stretnutiach. Kapitán úradujúcich majstrov sveta je jedným z 13 hráčov vo hviezdnom výbere MLS, ktorí sa predstavili na prebiehajúcom svetovom šampionáte. V nominácii sú aj obranca Kapverd Steven Moreira z Columbusu Crew či štyria americkí reprezentanti.
Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty sa mal predstaviť v All Star zápase už vlani, no rozhodol sa exhibičný duel vynechať. Liga ho tak potrestala suspendáciou na jedno stretnutie, čo si vyslúžilo kritiku od majiteľa Interu Miami Jorgeho Masa, pripomenula agentúra AP.
Opora Interu Miami má v prebiehajúcej sezóne na konte 12 gólov a osem asistencií v 14 ligových stretnutiach. Kapitán úradujúcich majstrov sveta je jedným z 13 hráčov vo hviezdnom výbere MLS, ktorí sa predstavili na prebiehajúcom svetovom šampionáte. V nominácii sú aj obranca Kapverd Steven Moreira z Columbusu Crew či štyria americkí reprezentanti.
Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty sa mal predstaviť v All Star zápase už vlani, no rozhodol sa exhibičný duel vynechať. Liga ho tak potrestala suspendáciou na jedno stretnutie, čo si vyslúžilo kritiku od majiteľa Interu Miami Jorgeho Masa, pripomenula agentúra AP.