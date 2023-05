Je mi ľúto, čo som spravil, vyhlásil Messi o ceste do Saudskej Arábie

Paríž 5. mája (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi sa v piatok ospravedlnil za svoju cestu do Saudskej Arábie. Podnikol ju bez povolenia Paríža Saint-Germain, ktorý ho v reakcii potrestal dvojtýždňovou suspendáciou.



"Je mi ľúto, čo som spravil a čakám na rozhodnutie klubu," uviedol Messi na sociálnej sieti Instagram. Podľa agentúry AFP bola cesta súčasť jeho kontraktu vyslanca pre cestovný ruch v arabskej krajine a nemohol ju zrušiť. Vynechať by mal nedeľňajší duel na pôde Troyes aj stretnutie proti AC Ajaccio (13.5.). Do zostavy by sa mohol vrátiť 21. mája v súboji na trávniku Auxerre.



Hviezdny útočník nastúpil vo víkendovom stretnutí, v ktorom PSG prehral doma s Lorientom 1:3. Následne odcestoval do Saudskej Arábie, no keďže tím prehral, tréner zrušil zvyčajný voľný deň po zápase. Messi tak absentoval na tréningu a klub zamietol jeho žiadosť o povolenie odcestovať.



Sedemnásobný víťaz Zlatej lopty prišiel do Paríža v roku 2021 z Barcelony a v 71 zápasoch strelil 31 gólov a pridal 34 asistencií. Jeho dvojročný kontrakt vyprší v lete a viceprezident Barcelony Rafael Yuste v marci vyhlásil, že rokujú o jeho možnom návrate na Camp Nou.