Messi sa po oslavách v Argentíne vrátil do Paríža

Buenos Aires 3. januára (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi sa po veľkolepých oslavách v jeho vlasti, ktoré nasledovali po zisku titulu majstra sveta, vrátil v utorok popoludní do Paríža. Na druhý deň by sa už mal hlásiť na tréningu Paríža St. Germain, informovala AFP.



Messi sa do metropoly Francúzska presunul súkromným lietadlom, na palube ktorého bola jeho manželka Antonela Roccuzzová i traja synovia Mateo, Thiago a Ciro.



Tridsaťpäťročný útočník sa na MS v Katare dočkal zisku trofeje, ktorá ako jediná chýbala v jeho zbierke. Vzhľadom na oslavy v Buenos Aires i jeho rodnom meste Rosariu vynechal dva ligové zápasy svojho tímu. V tom druhom podľahol PSG na pôde Racingu Lens 1:3 a ukončil sériu 32 súťažných zápasov bez prehry.



Messi by sa do zostavy Paríža mohol vrátiť už v piatkovom zápase Francúzskeho pohára proti Chateauroux.