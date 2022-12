Messi sa po triumfe na MS v Katare pripojí k PSG až v januári

Paríž 27. decembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi sa po úspešnom ťažení na MS v Katare vráti do parížskeho St. Germain až v januári. Tréner Parížanov Christophe Galtier o tom informoval v utorok.



Argentínsky reprezentačný tím na čele s Messim dokázal vo finále MS v Katare zdolať Francúzsko a získať tretí titul majstrov sveta po dlhých 36 rokoch. Galtier na tlačovej konferencii oznámil, že si Messi po obrovskom úspechu môže zobrať pár dní voľna a vrátiť sa do Paríža až po novom roku. Rovnako vyvrátil obavy z možného negatívneho napätia medzi Messim a Francúzom Kylianom Mbappem. "Nevidím žiadny dôvod, prečo by mali hráči miešať ich klubové a reprezentačné pôsobenie," citovala Galtiera agentúra DPA.



Tridsaťpäťročný útočník tak nepomôže svojim spoluhráčom v stredajšom zápase proti Racingu Štrasburg. Tréner Galtier však bude mať k dispozícii Mbappeho i Neymara, ktorý v Katare s Brazíliou nepostúpil do semifinále cez Chorvátsko.