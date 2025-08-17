< sekcia Šport
Messi sa po zranení blysol gólom a asistenciou, nastúpil z lavičky
Tridsaťosemročný útočník vynechal dva ligové zápasy pre drobné svalové zranenie na pravej nohe.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Miami 17. augusta (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi sa v noci na nedeľu výrazne podieľal na víťazstve Interu Miami zámorskej Major League Soccer. Do stretnutia s Los Angeles Galaxy (3:1) nastúpil osemnásobný víťaz ankety Zlatá lopta od začiatku druhého polčasu a blysol sa gólom i asistenciou.
Tridsaťosemročný útočník vynechal dva ligové zápasy pre drobné svalové zranenie na pravej nohe. Messi nedohral na začiatku augusta duel Leagues Cupu proti mexickej Necaxe po strete s tromi brániacimi hráčmi. Pred duelom s LA Galaxy absolvoval tri tréningy.
„Musíme počkať, ako sa bude cítiť zajtra. Cieľom bolo dať mu 45 minút, aby mohol nájsť ten správny rytmus. Je to výnimočný hráč. Videl som, že nebol úplne v pohode, ale ako minúty plynuli, videl som, že je na tom lepšie. Budeme musieť zistiť, ako to zvládol z hľadiska únavy,“ citovala agentúra AFP pozápasové vyjadrenie trénera Interu Miami Javiera Mascherana.
V závere prvého polčasu poslal domácich do vedenia Jordi Alba po asistencii Sergia Busquetsa. Úradujúci šampión MLS a aktuálne posledný tím západnej konferencie v 59. minúte vyrovnal, ale Messi po prihrávke Rodriga de Paula v 84. minúte skóroval na 2:1. Pred pokutovým územím si vytvoril streleckú pozíciu medzi protihráčmi a spoza šestnástky vystrelil k žrdi po pravej ruke brankára. Výsledku dal konečnú podobu ďalší bývalý hráč Barcelony, v 89. minúte sa po Messiho geniálnej prihrávke pätou presadil Luis Suarez.
„Chce hrať každý jeden zápas. Musíte pochopiť, prečo je Leo Leom. Neustále chce byť na ihrisku, je tam šťastný. Niekedy mu musíme vysvetliť, že na to treba ísť pomaly, ale keď sa cíti dobre, pozná sám seba ako nikto iný. Napokon sme mu dali dnes nejaké minúty, aby nadobudol dobrý pocit pred stredou,“ dodal Mascherano na adresu úradujúceho najužitočnejšieho hráča MLS, ktorý je s 19 gólmi najlepším strelcom zámorskej súťaže.
Miami je vo Východnej konferencii na piatej pozícii so stratou siedmich bodov na prvé Cincinnati a tromi zápasmi k dobru. Okrem ligy bojuje aj v Leagues Cupe, kde sa v strede týždňa stretne vo štvrťfinále s mexickým tímom Tigres UANL.
Tridsaťosemročný útočník vynechal dva ligové zápasy pre drobné svalové zranenie na pravej nohe. Messi nedohral na začiatku augusta duel Leagues Cupu proti mexickej Necaxe po strete s tromi brániacimi hráčmi. Pred duelom s LA Galaxy absolvoval tri tréningy.
„Musíme počkať, ako sa bude cítiť zajtra. Cieľom bolo dať mu 45 minút, aby mohol nájsť ten správny rytmus. Je to výnimočný hráč. Videl som, že nebol úplne v pohode, ale ako minúty plynuli, videl som, že je na tom lepšie. Budeme musieť zistiť, ako to zvládol z hľadiska únavy,“ citovala agentúra AFP pozápasové vyjadrenie trénera Interu Miami Javiera Mascherana.
V závere prvého polčasu poslal domácich do vedenia Jordi Alba po asistencii Sergia Busquetsa. Úradujúci šampión MLS a aktuálne posledný tím západnej konferencie v 59. minúte vyrovnal, ale Messi po prihrávke Rodriga de Paula v 84. minúte skóroval na 2:1. Pred pokutovým územím si vytvoril streleckú pozíciu medzi protihráčmi a spoza šestnástky vystrelil k žrdi po pravej ruke brankára. Výsledku dal konečnú podobu ďalší bývalý hráč Barcelony, v 89. minúte sa po Messiho geniálnej prihrávke pätou presadil Luis Suarez.
„Chce hrať každý jeden zápas. Musíte pochopiť, prečo je Leo Leom. Neustále chce byť na ihrisku, je tam šťastný. Niekedy mu musíme vysvetliť, že na to treba ísť pomaly, ale keď sa cíti dobre, pozná sám seba ako nikto iný. Napokon sme mu dali dnes nejaké minúty, aby nadobudol dobrý pocit pred stredou,“ dodal Mascherano na adresu úradujúceho najužitočnejšieho hráča MLS, ktorý je s 19 gólmi najlepším strelcom zámorskej súťaže.
Miami je vo Východnej konferencii na piatej pozícii so stratou siedmich bodov na prvé Cincinnati a tromi zápasmi k dobru. Okrem ligy bojuje aj v Leagues Cupe, kde sa v strede týždňa stretne vo štvrťfinále s mexickým tímom Tigres UANL.