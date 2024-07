Messi sa pred štvrťfinále Copa America zapojil do tréningového procesu

Houston 2. júla (TASR) - Lionel Messi sa v pondelok opäť zapojil do tréningového procesu futbalistov Argentíny pred štvrťfinále kontinentálneho šampionátu Copa America proti Ekvádoru. Kapitán tímu vynechal záverečný duel v základnej skupine proti Peru (2:0) pre problémy so svalom na pravej nohe.



Messi sa sťažoval na bolesti už počas stretnutia proti Čile (1:0). Tridsaťsedemročného útočníka ošetrovali v 24. minúte, no stretnutie napokon dohral. "Trochu ma to trápi, ale dokázal som zápas dohrať. Bolo pre mňa ťažké pohybovať sa, najmä zo strany na stranu," citovala Messiho agentúra AP po zápase proti Čile. Argentína si predtým poradila v skupine aj s Kanadou 2:0.



Štvrťfinálový súboj Argentíny proti Ekvádoru je na programe v noci na piatok.