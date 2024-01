Messi sa stal ôsmykrát hráčom roka podľa FIFA, najtrénerom Guardiola

Laureáti The Best FIFA Football Awards 2023:



Hráč: Lionel Messi



Tréner: Pep Guardiola



Trénerka ženského tímu: Sarina Wiegmanová



Najlepší brankár: Ederson



Najlepšia brankárka: Mary Earpsová



Cena Ferenca Puskása za najkrajší gól: Guilherme Madruga



Cena Fair Play: futbalisti Brazílie



Cena pre najlepšieho fanúšika: Daniel Iniguez (počas zápasu svojho obľúbeného mužstva Colon de Santa Fe kŕmil na tribúne mliekom z fľaše svojho syna Tiziana)



Jedenástka roka FIFA/FIFPro 2023: Thibaut Courtois (Real Madrid) - Kyle Walker, John Stones, Ruben Dias - Bernardo Silva (všetci Manchester City), Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid), Kevin De Bruyne - Erling Haaland (obaja Manchester City), Kylian Mbappe (Paríž St. Germain), Lionel Messi (Paríž St. Germain/Inter Miami), Vinicius Junior (Real Madrid)







Lionel Messi (Arg.):



dátum narodenia: 24. júna 1987 v Rosariu (36 rokov)



výška: 170 cm



pozícia: útočník



číslo na drese: 10



klubová kariéra: Inter Miami (od leta 2023), Paríž Saint-Germain (2021-2023), FC Barcelona (od 2001)



reprezentácia 180 zápasov/106 gólov



úspechy: 1x majster sveta (2022), 10x majster Španielska, 2x majster Francúzska, 7x víťaz Copa del Rey, 8x víťaz španielskeho Superpohára, 1x víťaz Francúzskeho pohára, 1x víťaz Ligového pohára MLS a MX, 4x víťaz Ligy majstrov, 3x víťaz Superpohára UEFA, 3x víťaz MS klubov, 1x víťaz Copa America (2021), olympijský víťaz 2008, vicemajster sveta 2014, 2x najlepší hráč podľa FIFA, 8x držiteľ Zlatej lopty magazínu France Football, 6x najlepší strelec pôsobiaci v Európe, najlepší hráč MS 2014 a MS 2022, najlepší hráč Copa America 2021, 3x najlepší hráč podľa UEFA, FIFA Hráč roka 2009







Víťazi ankety Hráč roka podľa FIFA, ôsmykrát pod názvom "The Best FIFA Football Awards" (2010 až 2015 Zlatá lopta FIFA):



2023: 1. Lionel Messi, 2. Erling Haaland, 3. Kylian Mbappe



2022: 1. Lionel Messi, 2. Kylian Mbappe, 3. Karim Benzema



2021: 1. Robert Lewandowski, 2. Lionel Messi, 3. Mohamed Salah



2020: 1. Robert Lewandowski, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Lionel Messi



2019: 1. Lionel Messi, 2. Virgil van Dijk, 3. Cristiano Ronaldo



2018: 1. Luka Modrič, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Mohamed Salah



2017: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Neymar



2016: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Antoine Griezmann



2015: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Neymar



2014: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Manuel Neuer



2013: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Franck Ribery



2012: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo 3. Andres Iniesta



2011: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Xavi Hernandez



2010: 1. Lionel Messi, 2. Andres Iniesta, 3. Xavi Hernandez



2009: 1. Lionel Messi, 2. Cristiano Ronaldo, 3. Xavi Hernandez



2008: 1. Cristiano Ronaldo, 2. Lionel Messi, 3. Fernando Torres



2007: 1. Kaka, 2. Lionel Messi, 3. Cristiano Ronaldo



2006: 1. Fabio Cannavaro, 2. Zinedine Zidane, 3. Ronaldinho



2005: 1. Ronaldinho, 2. Frank Lampard, 3. Samuel Eto'o



2004: 1. Ronaldinho, 2. Thierry Henry, 3. Andrij Ševčenko



2003: 1. Zinedine Zidane, 2. Thierry Henry, 3. Ronaldo



2002: 1. Ronaldo, 2. Oliver Kahn, 3. Zinedine Zidane



2001: 1. Luis Figo, 2. David Beckham, 3. Raul



2000: 1. Zinedine Zidane, 2. Luis Figo, 3. Rivaldo



1999: 1. Rivaldo, 2. David Beckham, 3. Gabriel Batistuta



1998: 1. Zinedine Zidane, 2. Ronaldo, 3. Davor Šuker



1997: 1. Ronaldo, 2. Roberto Carlos, 3. Dennis Bergkamp a Zinedine Zidane



1996: 1. Ronaldo, 2. George Weah, 3. Alan Shearer



1995: 1. George Weah, 2. Paolo Maldini, 3. Jürgen Klinsmann



1994: 1. Romario, 2. Christo Stoičkov, 3. Roberto Baggio



1993: 1. Roberto Baggio, 2. Romário, 3. Dennis Bergkamp



1992: 1. Marco Van Basten, 2. Christo Stoičkov, 3. Thomas Hässler



1991: 1. Lothar Matthäus, 2. Jean-Pierre Papin, 3. Gary Lineker







Cena Ferenca Puskása za najkrajší gól roka:



2023: Guilherme Madruga (Braz./Botafogo-SP)



2022: Marcin Oleksy (Poľ./Warta Poznaň)



2021: Erik Lamela (Arg./Tottenham Hotspur)



2020: Son Heung-min (Kór. rep./Tottenham Hotspur)



2019: Dániel Zsóri (Maď./Debrecín)



2018: Mohamed Salah (Egypt/FC Liverpool)



2017: Olivier Giroud (Fr./FC Arsenal)



2016: Faiz bin Subri (Malaj./Penang FA)



2015: Wendell Lira (Braz./Goianesia)



2014: James Rodriguez (Kol./Real Madrid)



2013: Zlatan Ibrahimovič (Švéd./Švédsko)



2012: Miroslav STOCH (SR/Fenerbahce Istanbul)



2011: Neymar (Braz./FC Santos)



2010: Hamit Altintop (Tur./Bayern Mníchov)



2009: Cristiano Ronaldo (Portug./Manchester United)



Londýn 15. januára (TASR) - Argentínčan Lionel Messi sa stal Hráčom roka 2023 podľa Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Útočník Interu Miami obhájil vlaňajší triumf v ankete pred ďalšími dvoma finalistami - Erlingom Haalandom z Manchestru City a Kylianom Mbappem z Paríža St. Germain. Prestížne ocenenie získal rekordný ôsmykrát v kariére.Tridsaťšesťročný Messi pôsobil v prvej polovici roka v Paríži St. Germain, s ktorým získal francúzsky titul. V lete zamieril do Interu Miami. Anketu FIFA vyhral predtým v rokoch 2022, 2019, 2015, 2012, 2011, 2010 a 2009.Anketa sa ôsmykrát uskutočnila pod názvom The Best FIFA Football Awards. Slávnostný galavečer sa konal v Londýne a jeho priebehom sprevádzali bývalý francúzsky kanonier Thierry Henry a anglická moderátorka Reshmin Chowdhuryová. Najlepším brankárom sa stal Brazílčan Ederson, ktorý pomohol Manchestru City k zisku piatich trofejí v minulom roku (Premier League, Liga majstrov, FA Cup, Superpohár UEFA, MS klubov FIFA). V ankete triumfoval pred Thibautom Courtoisom z Realu Madrid a Yassineom Bounouom (FC Sevilla).Poctu pre najlepšieho trénera si vyslúžil Pep Guardiola, ktorý stál za vlaňajšou spanilou jazdou "Citizens". Španielsky kouč uspel v konkurencii dvojice Talianov Simoneho Inzaghiho (Inter Miláno) a Luciana Spallettiho (SSC Neapol/reprezentácia Talianska). Najlepšou trénerskou ženského tímu sa stala Sarina Wiegmanová, ktorá priviedla Anglicko do finále MS. Jej zverenku Mary Earpsovú vyhlásili za najlepšiu brankárku.Najkrajší gól podľa hlasujúcich zástupcov médií, fanúšikov, trénerov a kapitánov národných tímov strelil Guilherme Madruga z tímu Botafogo-SP efektnými nožničkami do siete Novorizontina v zápase druhej najvyššej brazílskej súťaže Serie B. Cenu Fair play získali futbalisti Brazílie. Tí prejavili gesto solidarity s útočníkom Viniciusom Juniorom, ktorý sa stal v Španielsku opakovane terčom rasizmu.