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Messi sa tretíkrát za sebou môže stať najužitočnejším hráčom MLS

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Útočník Interu Miami Lionel Messi (10) gestikuluje po tom, čo v prvom polčase zápasu MLS proti Charlotte v sobotu 7. novembra 2026 v Miami na Floride netrafil bránku. Foto: TASR/AP

Ocenenie obhájil minulý rok ako prvý v histórii súťaže, pričom dvakrát sa najužitočnejším hráčom pred ním stal len Preki Radosavljevič (1997 a 2003).

Autor TASR
Miami 13. novembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi je finalistom v boji o honor najužitočnejšieho hráča zámorskej MLS. Kapitán Interu Miami sa môže stať vôbec prvým hráčom, ktorý získa toto ocenenie trikrát za sebou.

Ocenenie obhájil minulý rok ako prvý v histórii súťaže, pričom dvakrát sa najužitočnejším hráčom pred ním stal len Preki Radosavljevič (1997 a 2003). Messi v roku 2025 výrazným spôsobom prispel k triumfu Interu Miami, v tejto sezóne má zatiaľ osemnásobný držiteľ Zlatej lopty po konci základnej časti na konte 26 gólov v 31 zápasoch. Štart vyraďovacích súbojov je na programe budúci týždeň a finále 18. decembra. Držiteľa ocenenia vyhlási vedenie súťaže práve počas play off.

Okrem Messiho sú medzi finalistami aj Nemec Hany Mukhtar z Nashvillu, Brazílčania Evander (Cincinnati) a Guilherme (Houston) a 17-ročný talent Cavan Sullivan (Philadelphia). Američan, ktorý sa minulý mesiac proti Mexiku stal najmladším strelcom gólu v drese národného tímu, za Philadelphiu v lige skóroval deväťkrát a zabojuje aj o cenu pre najlepšieho mladého hráča.
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