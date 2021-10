Messi sa v Paríži cíti trochu stratený, ale neľutuje

Paríž 9. októbra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi priznal, že dva mesiace po prestupe do Paríža St. Germain sa v hlavnom meste Francúzska stále cíti "trochu stratený." V rozhovore pre France Football zároveň uviedol, že s adaptáciou mu pomáhajú aj spoluhráči Angel Di Maria, Neymar a Kylian Mbappe, s ktorými nemá jazykovú bariéru.



Napriek dlhšej adaptácii Messi trvá na tom, že príchod do Paríža bol správna voľba. Po 21 rokoch opustil Barcelonu, pretože tamojší FC si ho už nemohol dovoliť. Ako nové pôsobisko si vybral Paríž, keďže v tíme s Neymarom či Mbappem cíti šancu na úspech. "Bola to správna voľba," priznal Messi, ktorý si pomaly zvyká na život v Paríži. "Musím sa priznať, že stále som v meste trochu stratený. V Barcelone som mal svoje zvyky, poznal som každú oblasť a často som chodil na rovnaké miesta," uviedol 34-ročný Argentínčan.



Jeho manželka Antonella zatiaľ býva aj s tromi deťmi v hoteli. Synovia sa už učia francúzsky, ich otec má s týmto jazykom väčšie starosti. "Sú v tom lepší než ja," priznal. Messi debutoval v drese St. Germain v závere augusta v ligovom zápase proti Reims. Odvtedy zatiaľ nastúpil do troch súťažných zápasov v drese Paríža, v ktorých strelil jeden gól.