Messi sa vrátil do zostavy Miami, pre zranenie však nedohral

Fort Lauderdale 21. septembra (TASR) — Lionel Messi sa vrátil do zostavy Interu Miami, no zápas v MLS proti Torontu nedohral. Argentínsky futbalista odišiel z ihriska v 37. minúte pre zranenie. Jeho tím zdolal súpera 4:0 na účasť v play off Východnej konferencie stráca 5 bodov.



Tridsaťšesťročný útočník nenastúpil na uplynulý zápas na pôde Atlanty, tréner Miami Gerardo Martin uviedol, že Argentínčan bojuje so svalovou únavou. Inter bez svojej najväčšej hviezdy podľahol súperovi 2:5 a pripísal si prvú prehru od Messiho príchodu do klubu.



Proti Torontu hral len 37 minút, potom ho tréner vystriedal. Pri ošetrení bolo zrejmé, že Messi má problém s nohou. "Ozvalo sa mu staré zranenie, ktoré ho trápilo," povedal tréner Miami po zápase. Martin dodal, že Messi vynechá aj nedeľňajší zápas v Orlande.



Kormidelníkovi Interu narobilo vrásky aj zranenie Jordiho Albu, ktorý odišiel z ihriska len tri minúty pred Argentínčanom. Ani on v nedeľu nenastúpi.