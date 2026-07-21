< sekcia Šport
Messi sa vrátil domov súkromným lietadlom, po MS potrebuje oddych
Messi strelil na MS 2026 osem gólov a ťahal svoj tím počas celého šampionátu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Rosario 21. júla (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi sa po po prehre so Španielskom (0:1 pp) vo finále MS vrátil v utorok do rodnej vlasti, kde si plánuje niekoľko dní oddýchnuť po náročnom turnaji. Kapitán „Albicelestes“ necestoval so zvyškom tímu do Buenos Aires, ale sa súkromným lietadlom presunul z floridského Fort Lauderdale na letisko neďaleko rodného Rosaria.
Aj keď ho mnohí fanúšikovia čakali s transparentmi a vlajkami, Messi sa na verejnosti neukázal. Po pristátí sa spoločne s manželkou a tromi deťmi presunul autom do súkromnej štvrte Funes, približne 300 kilometrov severne od Buenos Aires. Tridsaťdeväťročného útočníka čakal v Rosariu jeho 68-ročný otec Jorge, ktorého prebiehajúcu liečbu nešpecifikovanej choroby prezradila rodina počas uplynulého šampionátu.
Napriek finálovej prehre sa mnohí fanúšikovia zhromaždili na letisku už o 3.30 ráno v nádeji, že uvidia futbalovú ikonu. Mladé dievčatá v argentínskych dresoch držali uvítacie transparenty s nápismi: „Messi: Si legenda. Ďakujeme, že si nám priniesol radosť do sŕdc. Celá krajina ťa miluje!“ Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty by sa mal koncom júla alebo začiatkom augusta vrátiť do USA a zapojiť sa do prípravy tímu MLS Inter Miami.
Messi strelil na MS 2026 osem gólov a ťahal svoj tím počas celého šampionátu. Po svojej rekordnej šiestej účasti na MS má na konte 21 gólov v 34 dueloch. V historickej tabuľke strelcov je pred ním iba Francúz Kylian Mbappe, ktorý nastrieľal 22 gólov na troch záverečných turnajoch (2018, 2022, 2026). Širšia verejnosť očakávala, že Messi tretíkrát v kariére získa Zlatú loptu pre najlepšieho hráča MS, no ocenenie nakoniec dostal kapitán španielskeho tímu Rodri, ktorý bol motorom stredu poľa čerstvých svetových šampiónov.
Pätnásť členov 26-členného argentínskeho kádra na čele s hlavným trénerom Lionelom Scalonim pristálo už v pondelok charterovým letom na letisku Ezeiza v Buenos Aires. Podľa správy letiska čakali na príchod výpravy tisíce fanúšikov. Scaloniho a zvyšok tímu privítali pri lietadle červeným kobercom a vojenskou kapelou.
Aj keď ho mnohí fanúšikovia čakali s transparentmi a vlajkami, Messi sa na verejnosti neukázal. Po pristátí sa spoločne s manželkou a tromi deťmi presunul autom do súkromnej štvrte Funes, približne 300 kilometrov severne od Buenos Aires. Tridsaťdeväťročného útočníka čakal v Rosariu jeho 68-ročný otec Jorge, ktorého prebiehajúcu liečbu nešpecifikovanej choroby prezradila rodina počas uplynulého šampionátu.
Napriek finálovej prehre sa mnohí fanúšikovia zhromaždili na letisku už o 3.30 ráno v nádeji, že uvidia futbalovú ikonu. Mladé dievčatá v argentínskych dresoch držali uvítacie transparenty s nápismi: „Messi: Si legenda. Ďakujeme, že si nám priniesol radosť do sŕdc. Celá krajina ťa miluje!“ Osemnásobný držiteľ Zlatej lopty by sa mal koncom júla alebo začiatkom augusta vrátiť do USA a zapojiť sa do prípravy tímu MLS Inter Miami.
Messi strelil na MS 2026 osem gólov a ťahal svoj tím počas celého šampionátu. Po svojej rekordnej šiestej účasti na MS má na konte 21 gólov v 34 dueloch. V historickej tabuľke strelcov je pred ním iba Francúz Kylian Mbappe, ktorý nastrieľal 22 gólov na troch záverečných turnajoch (2018, 2022, 2026). Širšia verejnosť očakávala, že Messi tretíkrát v kariére získa Zlatú loptu pre najlepšieho hráča MS, no ocenenie nakoniec dostal kapitán španielskeho tímu Rodri, ktorý bol motorom stredu poľa čerstvých svetových šampiónov.
Pätnásť členov 26-členného argentínskeho kádra na čele s hlavným trénerom Lionelom Scalonim pristálo už v pondelok charterovým letom na letisku Ezeiza v Buenos Aires. Podľa správy letiska čakali na príchod výpravy tisíce fanúšikov. Scaloniho a zvyšok tímu privítali pri lietadle červeným kobercom a vojenskou kapelou.