Messi sa vrátil dvoma gólmi a asistenciou: Som trochu unavený

Fort Lauderdale 15. septembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi sa úspešne vrátil do súťažného kolotoča. V nočnom zápase zámorskej MLS sa dvoma gólmi a asistenciou podpísal pod víťazstvo Interu Miami nad Philadelphiou Union 3:1.



Tridsaťsedemročný Messi na trávnikoch absentoval od 14. júla, keď si vo finále Copa America, v ktorom Argentína zdolala Kolumbiu 1:0, poranil členok. Do tréningového procesu sa postupne vracal v priebehu uplynulých troch týždňov. "Som trochu unavený skrz teplo a vlhkosť v Miami, ale veľmi som sa chcel vrátiť po takom dlhom čase. Začal som trénovať so skupinou a začal som sa cítiť lepšie," skonštatoval Argentínčan po stretnutí.



Inter prehrával od 2. minúty po góle Mikaela Uhreho, ale v 26. a 30. minúte prišli dva zásahy hviezdneho krídelníka. Najskôr zareagoval na krátku prihrávku Luisa Suareza pre pokutovým územím, obtočil sa okolo obrancu Kaia Wagnera a brankára Andrewa Ricka prekonal strelou ku vzdialenejšej ľavej žrdi. O štyri minúty ho v šestnástke našiel ďalší bývalý spoluhráč z Barcelony Jordi Alba a loptu poslal na pravú stranu bránky. V závere zápasu ešte prihral na gól Suareza. "To, čo predviedol, bolo typickejšie ako iné veci, ktoré sa stali dnes večer. Som šťastný, že dohral zápas a hral celých 90 minút. Cítil sa dobre," uviedol tréner Interu Gerardo Martino.



Miami je na čele Východnej konferencie so 62 bodmi a má istotu účasti v play off, pripomenula agentúra AP. Vyraďovacia fáza sa začne 25. októbra.