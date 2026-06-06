Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 6. jún 2026Meniny má Norbert
< sekcia Šport

Messi sa zotavuje zo zranenia dobre, možno si zahrá už v príprave

.
Argentínčan Lionel Messi dribluje počas priateľského futbalového zápasu proti Zambii v Buenos Aires v Argentíne v utorok 31. marca 2026. Foto: TASR/AP

Obhajcov titulu čakajú pred MS ešte dva prípravné duely. V sobotu nastúpia proti Hondurasu, v utorok vyzvú Island.

Autor TASR
College Station 6. júna (TASR) - Rekonvalescencia futbalovej superhviezdy Lionela Messiho z nedávneho zranenia šľachy na zadnom stehennom svale prebieha dobre a Argentínčan by mohol odohrať niekoľko minút v záverečných prípravných stretnutiach proti Hondurasu a Islandu. V piatok to povedal tréner úradujúcich majstrov sveta Lionel Scaloni.

Leo sa má dobre. Už čiastočne trénuje s tímom a nie oddelene. Je možné, že odohrá niekoľko minút v najbližších zápasoch. Má sa lepšie, čo nám dodáva pokoj,“ povedal podľa agentúry AFP 48-ročný kormidelník. Messi sa zranil počas posledného kola americkej MLS pred letnou prestávkou.

Obhajcov titulu čakajú pred MS ešte dva prípravné duely. V sobotu nastúpia proti Hondurasu, v utorok vyzvú Island. Obe stretnutia sa uskutočnia na pôde USA, kde Argentína odohrá všetky zápasy skupinovej fázy šampionátu proti Alžírsku, Rakúsku a Jordánsku.

Okrem Messiho trápia Scaloniho aj ďalší hráči. Brankár Emiliano Martinez sa zranil pri rozcvičke pred finále Európskej ligy, no mal by sa zotaviť včas do štartu MS. Obrancovia Nahuel Molina a Gonzalo Montiel majú natrhnuté svaly a do prípravy už nezasiahnu. S tímom už trénuje stopér Cristian Romero, na rozdiel do Nicolasa Paza, ktorého trápi narazené koleno. Do duelu s Hondurasom možno nezasiahnu ani Leandro Paredes a Julian Alvarez, ktorí pricestovali na kemp v Kansase s fyzickými problémami.
.

Neprehliadnite

Zapletalová o úspechoch v DL: Som rada, že je stále čo zlepšovať

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čaká nás horúci víkend, budú aj búrky?

V Galérii Nadácie Slovak Press Photo vystavujú fotoreportéri TASR

FIFA zrušila vstupenky 60 fanúšikom, ktorí ich získali omylom zadarmo