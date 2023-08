Messi si na debut v MLS počká dlhšie, duel Interu Miami odložili

New York 10. augusta (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi bude musieť o niečo dlhšie čakať na svoj debut v zámorskej MLS. Vedenie súťaže odložilo duel jeho Interu Miami proti Charlotte FC, ktorý sa mal pôvodne hrať 20. augusta. Messi by tak mal svoj prvý zápas v profilige absolvovať až 26. augusta (27. augusta o 1.30 SELČ) na ihrisku New Yorku Red Bulls.



Stretnutie Interu Miami s Charlotte odložili po tom, čo sa oba tímy prebojovali do štvrťfinále Leagues Cupu, v ktorom hrajú tímy z mexickej ligy a MLS. Ich vzájomný zápas v tejto súťaži je na programe už tento víkend. Inter postúpil do štvrťfinále po osemfinálovom triumfe nad FC Dallas 5:4 v rozstrele, keď sa duel v riadnom hracom čase skončil 4:4. Messi strelil dva góly a v rozstrele premenil svoj pokus.



Na klub z Miami ešte čaká aj semifinále US Open Cupu, v jeho semifinále nastúpi 23. augusta na ihrisku lídra MLS FC Cincinnati, pripomenula agentúra AP.



Messi skóroval vo všetkých štyroch zápasoch Interu, v ktorých doteraz nastúpil. Zaznamenal v nich spolu sedem gólov.