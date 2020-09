Messi si priznal chyby, vyzval k zjednoteniu fanúšikov a vedenia klubu

Barcelona 30. septembra (TASR) - Kapitán futbalistov FC Barcelona Lionel Messi už hodil za hlavu konflikt s vedením katalánskeho klubu. V najnovšom rozhovore pre denník Sport vyzval fanúšikov klubu aj jeho vedúcich predstaviteľov, "aby sa spojili a ťahali za jeden koniec povrazu".



Od neuskutočneného odchodu to bolo Messiho len druhé obsiahlejšie interview pre médiá. "Po toľkých nezhodách by som to už rád ukončil. Musíme sa zjednotiť, klub aj fanúšikovia. Jediná cesta, ako môžeme dosiahnuť svoje ciele je spojiť sa a ísť rovnakým smerom," citovala z rozhovoru agentúra AP.



Tridsaťtriročný argentínsky útočník ešte raz priznal, že po prehre 2:8 s Bayernom Mníchov v augustovom štvrťfinále Ligy majstrov chcel odísť. Napokon však zostal, aby sa vyhol súdnemu sporu s "klubom svojho života". Messi tiež kritizoval vedenie za viaceré veci, už v tom ale nehodlá pokračovať: "Beriem zodpovednosť za svoje chyby. Ak sa stali, vždy bolo preto, lebo som chcel, aby bola Barcelona lepšia a silnejšia."