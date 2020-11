Messi si uctil Maradonu v drese Newell’s Old Boys

Barcelona 29. novembra (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi z FC Barcelona vzdal v nedeľňajšom zápase La Ligy proti Osasune (4:0) hold Diegovi Maradonovi. Zosnulému krajanovi "poslal do neba" svoj gól, ktorým stanovil konečné skóre.



Po objatí so svojimi spoluhráči si vyzliekol barcelonský dres, pod ktorým mal repliku dresu klubu Newell’s Old Boys s číslom 10. Pripomenul tým pôsobenia Maradonu v klubu z mesta Rosario, ktorého je Messi odchovanec. Maradona v Newell’s Old Boys krátko pôsobil po svojom návrate z Európy v prvej polovici 90-tych rokov.



Messi si za tento akt, porušujúci pravidlá, vyslúžil od rozhodcu žltú kartu.