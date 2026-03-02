< sekcia Šport
Messi skóroval dvakrát a režíroval výhru Interu vo floridskom derby
Inter otočil skóre štyrmi gólmi v druhom polčase, Messi skóroval v 57. a 90. minúte.
Autor TASR
Orlando 2. marca (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi strelil svoje prvé dva góly v novej sezóne zámorskej MLS a režíroval nimi obrat Interu Miami vo floridskom derby na ihrisku Orlanda z 0:2 na 4:2. Pre obhajcu titulu to bol druhý duel v tomto ročníku, v tom prvom prehral na pôde Los Angeles FC hladko 0:3.
Inter otočil skóre štyrmi gólmi v druhom polčase, Messi skóroval v 57. a 90. minúte. Jeho venezuelský spoluhráč Telasco Segovia dal gól a pridal dve asistencie. Pre ich tím to bol historicky prvý triumf na ihrisku Orlanda, kde nedokázal naplno bodovať v predchádzajúcich deviatich vzájomných stretnutiach.
