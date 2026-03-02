Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 2. marec 2026Meniny má Anežka
< sekcia Šport

Messi skóroval dvakrát a režíroval výhru Interu vo floridskom derby

.
Lionel Messi. Foto: TASR/AP

Inter otočil skóre štyrmi gólmi v druhom polčase, Messi skóroval v 57. a 90. minúte.

Autor TASR
Orlando 2. marca (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi strelil svoje prvé dva góly v novej sezóne zámorskej MLS a režíroval nimi obrat Interu Miami vo floridskom derby na ihrisku Orlanda z 0:2 na 4:2. Pre obhajcu titulu to bol druhý duel v tomto ročníku, v tom prvom prehral na pôde Los Angeles FC hladko 0:3.

Inter otočil skóre štyrmi gólmi v druhom polčase, Messi skóroval v 57. a 90. minúte. Jeho venezuelský spoluhráč Telasco Segovia dal gól a pridal dve asistencie. Pre ich tím to bol historicky prvý triumf na ihrisku Orlanda, kde nedokázal naplno bodovať v predchádzajúcich deviatich vzájomných stretnutiach.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

J. Hrabko: Pri voľbe poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania