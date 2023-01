Messi skóroval hneď v prvom dueli po MS, Galtier: S ním hráme inak

Paríž 12. januára (TASR) - Kapitán úradujúcich majstrov sveta Lionel Messi sa po šampionáte v Katare opäť pripojil k svojmu tímu Paríž St. Germain a hneď v prvom dueli sa prezentoval gólom. Pomohol tak k víťazstvu lídra francúzskej Ligue 1 ad Angers 2:0, keď v 72. min uzavrel skóre duelu.



Parížania sa museli bez svojej argentínskej opory zaobísť po šampionáte v Katare tri stretnutia, v dvoch ligových a v jednom pohárovom. V stredu proti poslednému tímu tabuľky prekvapenie nepripustili, najmä keď bol k dispozícii už aj Neymar. Ešte na jeden duel dostal voľno Kylian Mbappe, ktorý po neúspešnom finále MS odišiel relaxovať na novoročné oslavy do New Yorku. "Messi si oddýchol a je v dobrej fyzickej kondícii. S ním vyzerá naša hra inak," povedal po stretnutí podľa AFP tréner Parížanov Christophe Galtier.



Návrat do súťažného diania po prestávke francúzskemu šampiónovi nevyšiel ideálne, v pláne nebola predovšetkým novoročná prehra s Racingom Lens 1:3 v súboji prvých dvoch tímov ligy. "Pre hráčov je to zložité. Je občas vidno, že nemajú až takú súhru, akú mali pred šampionátom," pripustil Galtier.



Parížania však napriek tomu bezpečne kráčajú za obhajobou titulu. Do kariet im zahralo aj zaváhanie Lensu, ktorý v stredu uhral iba remízu 2:2 na pôde zachraňujúceho sa Štrasburgu. Na čele tabuľky tak majú po 18. kole náskok šesť bodov.