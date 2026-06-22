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MESSI STRELIL 17. GÓL A PREKONAL KLOSEHO REKORD

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Argentínčan Lionel Messi oslavuje strelenie prvého gólu svojho tímu proti Rakúsku počas futbalového zápasu skupiny J majstrovstiev sveta v Arlingtone v Texase, neďaleko Dallasu, v pondelok 22. júna 2026. Foto: TASR/AP

Osemnásobný víťaz Zlatej lopty potreboval na 17 gólov 28 zápasov, Klose skóroval 16-krát v 24 dueloch.

Autor TASR
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Arlington 22. júna (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi strelil svoj 17. gól na svetových šampionátoch a prekonal historický strelecký rekord Miroslava Kloseho. Tridsaťosemročný útočník dosiahol rekordný zásah v pondelkovom zápase J-skupiny MS 2026 v americkom Arlingtone proti Rakúsku, keď v 38. minúte otvoril skóre.

Messi mal doteraz na konte 16 gólov na majstrovstvách sveta a o rekordný zápis sa s bývalým nemeckým reprezentačným útočníkom delil. Kapitán argentínskej reprezentácie vyrovnal rekord v predošlom skupinovom dueli, keď hetrikom zariadil víťazstvo obhajcov titulu nad Alžírskom 3:0. Osemnásobný víťaz Zlatej lopty potreboval na 17 gólov 28 zápasov, Klose skóroval 16-krát v 24 dueloch.

Messi, ktorý v stredu oslávi 39. narodeniny, mohol zaznamenať rekordný 17. gól už v 9. minúte zápasu s Rakúskom, ale nepremenil pokutový kop.
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