Messi strelil gól a pri piatich asistoval, Suarez mal čistý hetrik

Miami 5. mája (TASR) - Argentínsky futbalisti Lionel Messi zaznamenal v noci na nedeľu v zámorskej MLS gól a päť asistencií za Inter Miami. K víťazstvu jeho tímu, ktorý deklasoval New York Red Bulls 6:2, prispel čistým hetrikom aj Uruguajčan Luis Suarez.



Päť asistencií v jednom zápase MLS je nový rekord ligy. Kapitán úradujúcich majstrov sveta odohral v tejto ligovej sezóne osem stretnutí, na konte má už 10 gólov a pri ďalších dvanástich asistoval. Suarez odohral o tri zápasy viac a strelil rovnaký počet gólov, v nedeľu asistoval pri jedinom presnom zásahu Messiho. Zaujímavosťou je, že Miami prehralo v marci bez Messiho na pôde rovnakého súpera 0:4.



Prvý polčas nedeľného zápasu vôbec nenaznačoval vysoké víťazstvo domácich. Po úvodnom dejstve prehrávali 0:1, bod zlomu bolo nasadenie Paraguajčana Matiasa Rojasa. Práve jemu asistoval v 48. minúte Messi a spolu so Suarezom dostali svoj tím do vysokého vedenia. Uruguajský útočník dosiahol svoj čistý hetrik v priebehu dvanástich minút.



"Spolupráca medzi Messim a Luisom fungovala v druhom polčase veľmi dobre, ako za starých čias. Mali veľký vplyv na hru," citovala trénera Gerarda Martina agentúra AFP.