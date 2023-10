Messi trénoval s Miami, jeho štart na pôde Chicaga je však otázny

Miami 4. októbra (TASR) – Argentínsky futbalista Lionel Messi trénoval v utorok so svojimi spoluhráčmi z Interu Miami. Jeho účasť v zápase zámorskej MLS v noci na štvrtok na pôde Chicaga Fire však nie je istá, keďže ho stále trápi zranenie nohy. Pre zdravotné problémy vynechal štyri z predošlých piatich stretnutí.



Inter Miami bojuje štyri duely pred koncom základnej časti MLS o miestenku do play off. Tím je momentálne na 13. mieste v tabuľke Východnej konferencie so stratou štyri body na postupovú deviatku. "Na tréningu uvidíme, či riskujeme a vyhodnotíme, či je vhodné, aby s nami cestoval," citovala trénera Interu Gerarda Martina agentúra AFP.



Messi vynechal okrem štyroch klubových zápasov aj jeden reprezentačný. Národnému tímu chýbal v stretnutí kvalifikácie MS 2026, v ktorom úradujúci majstri sveta vyhrali na pôde Bolívie 3:0. Do amerického klubu prišiel v lete, v dvanástich dueloch vsietil jedenásť gólov a priviedol tím k víťazstvu v Leagues Cupe – prvej trofeji vôbec. Počas jeho absencie zaznamenal Inter dve prehry a dve remízy.



Prítomnosť Messiho v Chicagu prilákala na štadión Soldier Field 61.000 divákov, čo je nový rekord. Najvyšší počet bol doposiaľ v roku 1997 (41.000) a v tejto sezóne MLS dosiahla priemerná návštevnosť na štadióne 14.000. Domáci klub sa snaží udržať tento počet aj napriek neúčasti hviezdneho Messiho – za príchod na zápas ponúklo zľavu 250 amerických dolárov na budúcoročnú permanentku či zľavu 50 USD na bežné vstupenky.