Messi údajne rokuje s PSG, na nedeľu zvolal tlačovú konferenciu

Paríž 7. augusta (TASR) - Francúzsky futbalový klub Paríž St. Germain údajne rokuje so zástupcami Lionela Messiho o jeho angažovaní.



"Tím Messiho právnikov sa nachádza v Paríži. Diskutuje sa o ročnom plate v sume približne 25 miliónov eur, čo je menej, ako zarábal v Barcelone," citovala agentúra AP nemenovaný zdroj. Francúzsky klub informácie o rokovaniach do tejto chvíle nekomentoval.



Bývalý zamestnávateľ argentínskeho útočníka FC Barcelona oznámil, že v nedeľu bude mať Messi tlačovú konferenciu. Jej tému však španielsky klub bližšie nešpecifikoval.



"Hoci FC Barcelona a Lionel Messi dospeli k dohode a obe strany mali jasný záujem podpísať nový kontrakt, nemohlo sa to zrealizovať pre finančné a administratívne prekážky (pravidlá španielskej ligy). Výsledkom tejto situácie je, že Messi nezostane v Barcelone. Obe strany hlboko ľutujú, že priania hráča i klubu nakoniec nebudú naplnené," uviedla Barcelona vo štvrtkovom vyhlásení na svojom webe.



Podľa medializovaných informácií súhlasil 34-ročný hráč s 50-percentnou redukciou platu v porovnaní so zmluvou, ktorú mal s Barcelonou do 30. júna. Na jej základe zarobil v priebehu štyroch rokov 496 miliónov eur. Jeho nový týždenný príjem mal byť o 296.000 eur nižší ako bol v predchádzajúcich štyroch rokoch.



Argentínčan strelil v 778 zápasoch v drese "blaugranas" 672 gólov a získal s klubom rekordných 34 trofejí. Desaťkrát vyhral La Ligu, sedemkrát sa tešil z triumfu v Kráľovskom pohári a španielskom Superpohári. Na medzinárodnej scéne vyhral štyrikrát Ligu majstrov, trikrát MS klubov FIFA i európsky Superpohár.