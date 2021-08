Messi údajne uvažuje o prestupe do Paríža, kontaktoval Pochettina

Paríž 6. augusta (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi vo štvrtok kontaktoval trénera Paríža St. Germian Mauricia Pochettina. So svojím krajanom preberali možnosť príchodu dlhoročnej opory FC Barcelona do tímu účastníka Ligue 1. Podľa magazínu The Athletic o 34-ročného útočníka majú záujem aj anglické veľkokluby Manchester City, Manchester United a FC Chelsea.



FC Barcelona a Messi oznámili, že sa im nepodarilo zrealizovať predĺženie spolupráce pre finančné a administratívne prekážky. Argentínčan strelil v 778 zápasoch v drese "blaugranas" 672 gólov a získal s klubom rekordných 34 trofejí. Desaťkrát vyhral La Ligu, sedemkrát sa tešil z triumfu v Kráľovskom pohári a španielskom Superpohári. Na medzinárodnej scéne vyhral štyrikrát Ligu majstrov, trikrát MS klubov FIFA i európsky Superpohár.