Messi v debute za Inter Miami rozhodol gólom o víťazstve nad Cruz Azul

Miami 22. júla (TASR) - Argentínsky futbalista Lionel Messi skóroval hneď vo svojom prvom štarte v drese tímu Inter Miami. V štvrtej minúte nadstaveného času druhého polčasu rozhodol gólom z priameho kopu o víťazstve svojho tímu nad mexickým klubom Cruz Azul 2:1 v súťaži Leagues Cup.



Messi nastúpil na úvodný zápas svojho tímu v pohárovej súťaži, v ktorej štartujú všetci účastníci MLS a mexickej najvyššej súťaže, v 54. min, keď jeho tím viedol 1:0. Onedlho na to inkasoval, no kapitán úradujúcich majstrov sveta dostal v úplnom závere duelu vypredaný štadión s 20.000 divákmi do varu. "Chceli sme odštartovať takto, dopriať divákom triumf. Vedeli sme, že je veľmi dôležité vstúpiť do tejto súťaže úspešným spôsobom a našťastie sa to podarilo. Som z toho veľmi šťastný," prezradil Messi podľa AFP.



V MLS sa klubu z Floridy nedarí, má najhoršiu bilanciu zo všetkých a nevyhral 11 duelov. "Toto je iná súťaž, ale pre získanie sebavedomia je veľmi dobré zaznamenať v nej úspech. Je dôležité začať víťaziť," doplnil Messi, ktorého premiéru si nenechali ujsť, ani viaceré osobnosti amerického športu, ako LeBron James, či Serena Williamsová.